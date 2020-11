Yderligere to er smittet på Broskolen, der åbner igen for de mindste på mandag. Foto: Helge Wedel

Flere smittede på Broskolen der åbner for de små

Det oplyser skolechef Dorte Christiansen i en udsendt meddelelse. Her fremgår også, at yderligere to elever er testet positiv for Covid-19, så det samlede antal kendte smittede elever når op på 10. Skolen blev lukket i en uge for at forebygge smittespredning, og fordi de smittede elever var fordelt på flere årgange.