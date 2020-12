Den løftede pegefinger fra Baggesenskolens leder, Helle Smidt Haim, fra genåbningen af skolen i april gælder stadig. Foto: Helge Wedel

Flere smittede: 113 elever sendt hjem fra to skoler

Alene på Broskolen i Skole er 85 elever på 6. og 9. årgang samt en lærer hjemme fra skole på grund af flere corona-smittede elever.

Slagelse - 01. december 2020

Coronaen har nu igen ændret hverdagen på Broskolen og Baggesenskolen i Korsør, hvor smittede elever har fået skolelederne til at beordre nødundervisning derhjemme til sammenlagt 113 elever.

På Broskolen er de 85 elever fra syv klasser på 6. og 9. årgang sendt hjem, fordi der er smittede elever på begge årgange. Det gælder seks af eleverne.

Eleverne på 9. årgang blev sendt hjem fredag, mens dem på 6. årgang fik at vide, at de skulle blive hjemme mandag, efter at nogle af dem havde fået positive testresultater.

En lærer er også hjemme. Det var der også i sidste uge, og når man spørger skoleleder Charlotte Paulsen, hvorfor det ikke førte til, at elever så også skulle blive væk fra skolen, forklarer hun, at den pågældende lærer var hjemme, fordi hendes mand var smittet. Læreren blev testet negativ to gange, mens hun var hjemme.

- Hun blev først testet positiv ved tredje test, og da hun gjorde det, sendte vi hendes elever hjem fredag, men hun har slet ikke været på skolen, siger Charlotte Paulsen.

Utrygge lærere Skolelederen håber, at alle kan vende tilbage til skolen på mandag, men hun understreger, at skolen går frem efter forsigtighedsprincippet, selv om det kan være svært. For at eleverne kan komme tilbage i skole, skal de testes negative to gange, men skolen har ingen mulighed for at kontrollere, at alle er blevet testet - og er blevet testet negative.

Samtidig kan Charlotte Paulsen spore en vis utryghed blandt lærerne. Derfor har hun sagt til dem, at de skal lade sig teste, hvis de ønsker det.

Ingen har symptomer Den er også gal på Baggesenskolen, hvor de 21 elever i 9. X satte kursen hjemad i utide mandag, fordi en af drengene var smittet med COVID-19. Det samme gjaldt for syv elever i parallelklassen 9. Y, der mente, at de havde været tæt på elever fra 9. X.

Også to lærere fra Baggesenskolen opholder sig nu derhjemme, men hverken de eller nogen af eleverne har symptomer på sygdom.

Nu afventer skoleleder Helle Smidt Haim, at både elever og lærere bliver testet.

- I bedste fald kan de være tilbage torsdag og allersenest mandag, siger hun og glæder sig over, at moderen til den smittede dreng ringede til skolen mandag, så hun kunne nå at tale med eleverne om situationen.

Helle Smidt Haim siger, at stemningen på skolen er præget af en sund forholden sig til, at COVID-19 er en alvorlig ting, men at hverdagen også skal fungere.

- Der er opmærksomhed på, at vi skal passe på os selv og hinanden, siger hun.

Både på Broskolen og Baggesenskolen forsøger de at holde eleverne adskilte klassevis.