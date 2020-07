Se billedserie Lukningen af Slagelse Landevej på grund af renoveringen af broen her gav trafik-virvar. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Flere skilte op efter trafik-panik

Slagelse - 08. juli 2020 kl. 07:08 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt er Vejlagervej og Møllesøvej ved Forlev små veje med meget begrænset trafik, men mandag eftermiddag var der her stor trængsel med flere hundrede biler.

- Et rent virvar, lyder det fra John Olsen, der driver sit firma John Forlev med udlejning af jernplader på Vejlagervej.

Samme melding kommer fra Morten Larsen, Forlev, der bestemt ikke var tilfreds med, at så mange biler pludselig kom kørende ad Møllesøvej.

- Den er så smal, at det kan knibe med, at to biler kan komme forbi hinanden, siger han.

Årsagen til den store trængsel af biler var, at motorvejen var spærret på grund af en bilbrand. Og samtidig kunne bilisterne så ikke benytte de vej de normalt ville bruge i en sådan situation, nemlig Slagelse Landevej, der netop samme morgen var blevet spærret, fordi broen skal repareres.

Skiltning forbedres Morten Larsen mener, at for ringe skiltning var årsag til problemet.

- Der var intet skilt, som stoppede bilisterne på det sted, hvor Slagelse Landevej kører hen over motorvejen ved Vemmelev. Med det resultat, at de fortsatte frem mod Vårby Bro, hvor de blev mødt af et skilt, der fortalte, at vejen var spærret på grund af bro-renoveringen. De var herefter tvunget til at dreje ind ad Brovej, og senere valgte mange så at køre ned ad Møllesøvej istedet for at følge vejen frem mod Bildsøvej, siger Morten Larsen.

Hos Slagelse Kommunes Entreprenørservice siger leder Peter Johansen, at der var skiltet med spærring af Slagelse Landevej ved broen over motorvejen. Men han erkender, at det uheldige sammentræf med spærring af motorvejen samtidig med spærring af landevejen viste, at der er et behov for at udbygge skiltningen.

- Den opsatte skiltning var godkendt af politiet og vejmyndigheden Slagelse Kommune, men den skal jo også kunne tage højde for en situation som den mandag. Derfor har vi straks taget fat på at supplere skiltningen, så man undgår, at bilister kommer ud på de helt små veje, hvor de ikke har noget at gøre, siger Peter Johansen.

Stoler mere på gps Han mener dog, at en del af problemet skyldes, at bilisterne i nogle tilfælde overser skiltene og istedet holder sig mere til deres gps.

Tirsdag gik man dog i gang med at få godkendt supplerende skiltning hos vejmyndigheden, så hvis det ikke allerede er sket, når disse linjer læses, vil der snart komme flere skilte op.