Flere penge, mere handling og mindre snak

Handicapinitiativet demonstrerede i går foran Slagelse Rådhus. Anledning var, at finanslovsforhandlingerne officielt er skudt i gang som følge af Folketingets åbning. De fremmødte efterspurgte politisk handling og en konkret plads i finanslovsaftalen.

Slagelse - 06. oktober 2021

Det var en sluttet flok, der var mødt op i silende regn foran Slagelse Rådhus i går, tirsdag, for at demonstrere for mere værdige forhold for personer med handicap. "Giv os nu det løft" er navnet på demonstrationen, der rykker rundt mellem ti af landets større byer.

Bag demonstrationen står det frivillige og aktivistiske netværk Handicapinitiativet. Udover Handicapinitiativet var også folkebevægelsen EnMillionStemmer til stede.

- I 14 år har kommunerne skulle hjælpe personer med handicap, og i 14 år har kommunerne ikke formået at levere på området. Sådan lød meldingen fra Majbritt Sommermark fra EnMillionStemmer, der arbejder for at fremme retssikkerheden for mennesker med handicap og psykisk sårbare.



Majbritt Sommermark, EnMillionStemmer, lister navnene op på de mange personer med handicap, der føler sig tabt på gulvet af kommunerne.

Demonstrationen i Slagelse skete i lyset af Folketingets åbning, tirsdag, hvor også finanslovsforhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier blev påbegyndt. For de fremmødte var det en anledning til endnu en gang at råbe politikerne op og kræve et økonomisk løft på handicapområdet.

- Regeringen siger, at de har afsat penge, men kommunerne siger, der mangler penge. Det er den cirkulære ansvarsfralæggelse, vi hører konstant. Vi efterspørger handling og ikke tomme ord. Giv handicapområdet et løft, så sikrer vi også vores forpligtelse om at leve op til konventionen, sagde Majbritt Sommermark under gårsdagens demonstration.

I juli 2009 tilsluttede Danmark sig officielt FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap. Konventionen skal sørge for, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskerettighederne og sikre deres frihedsrettigheder.

Vi repræsenterer de mange Susanne Olsson, der er landsformand for Dansk Handicap Forbund, var også mødt op med en løftet pegefinger til politikerne.

- Der er et misforhold mellem det, politikerne siger og det, de gør. Vi er mange organiserede foreninger, der tidligere har manet til ro, men os på barrikaderne er ved at miste modet, fordi forholdene fortsat forringes. Mange af dem, det handler om, sidder lige nu fastholdt i eget hjem. De kan ikke møde op og demonstrere. Derfor repræsenterer vi de mange, siger landsformanden.

I juni sidste år arrangerede Handicapinitiativet også demonstrationer i Aalborg, Aarhus, Odense og København som reaktion på regeringen og Kommunernes Landsforenings økonomiaftale for 2022.

Forud for aftalen om den kommunale økonomi, havde kommunerne indgivet et ønske om 5,5 milliarder kroner over tre år til at hæve kvaliteten på handicapområdet. Det ønske blev ikke indfriet i forbindelse med de kommunale forhandlinger.

"Vi repræsenterer de mange, der ikke har mulighed for at være her i dag", sagde landsformanden for Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsson, under demonstrationen tirsdag eftermiddag.

- Vi opfordrer jer politikere til at tænke på mennesket, der er låst i eget hjem, når I sidder ved forhandlingsbordet. Vi gentager det, vi sagde sidst: Man kan ikke gradbøje konventionen. Derfor skal der leveres med konkret handling gennem Finansloven i stedet for flere tomme ord, sagde Susanne Olsson mens hun blev mødt af klapsalver fra de fremmødte.

Den endelige finanslovsaftale indgås i november.

Stort fokus på socialområdet Området har også tidligere tiltrukket stor opmærksomhed - blandt andet på baggrund af Ankestyrelsens praksisundersøgelser.

Undersøgelsen fra 2015 viste, at kommunerne ikke følger gældende lovgivning i 40 procent af sagerne om visitation af borgere med sjældne handicap og erhvervet hjerneskade.

Derudover viser Ankestyrelsens tal for klagesager rettet mod kommunen, som ændres eller ophæves - den såkaldte omgørelsesprocent - at landsgennemsnittet for omgørelsesprocenterne lå på henholdsvis 36 procent for socialområdet og 47 procent for børnehandicapområdet.

I 33 procent af sagerne om børn med handicap har kommunerne begået fejl i sagsbehandlingen, mens Ankestyrelsen ender med at ændre kommunens afgørelse i 14 procent af sagerne omkring børnehandicapområdet.