Flere pædagoger rammer også forældrens pengepung: Til sommer stiger prisen

Et flertal bestående af regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet indgik i december 2020 aftale om at fremrykke minimumsnormeringerne i landets daginstitutioner. I Finansloven er der afsat 200 millioner kroner årligt frem til 2024, og bare i år vil Slagelses andel lyde på 9,64 millioner kroner.

Millionerne fra statslig hold vil dog også betyde, at prisen stiger. I og med der ryger flere penge ind på området, at der dermed ansættes flere hænder, og at forældre til børn både i vuggestue og børnehave i den forbindelse står for 25 procent af den samlede pris for et barn, må der punges ekstra ud i fremtiden.