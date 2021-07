Flere overraskelser på S-liste

Han udelukker ikke, at der inden valget kan komme yderligere et par kandidater på listen.

- Men det har hele tiden været meningen, at der skulle være mellem 20 og 25 kandidater på listen, siger Tony Rasmussen, der oplyser, at otte er fra Korsør, fire fra Skælskør og resten fra Slagelse og Hashøj.

I forhold til tidligere er det suverænt de 600 medlemmer i hele kommunen, der har haft mulighed for at stemme om kandidaternes placering på listen. Hvilket omkring 150 har benyttet sig af.

Til stor ærgrelse for byrådsmedlem Anders Nielsen, Korsør, der har måttet tage til takke med en placering helt nede som nummer 20 på listen. Lige under Jimmi Jørgensen, der ligeledes er byrådsmedlem fra Korsør.

- Den ændring kommunekredsen har vedtaget betyder, at den store partiforening i Slagelse favoriseres, og det går så ud over os i Korsør. Første kandidat fra Korsør er placeret som nummer 11, og det er ikke godt nok, når man tager i betragtning, at socialdemokraterne ved sidste valg fik omkring 45 procent af stemmerne i både Korsør Nord og Korsør Syd. Men jeg har altså før sprængt listen og er kommet ind i byrådet, selv om jeg kun var placeret som nummer 15. Jeg har mit faste bagland, og skulle det ikke lykkes at komme ind alligevel, så kan jeg se tilbage på 24 år i byrådet, siger Anders Nielsen.

Hun mener, at denne placering måske kan hænge sammen med, at hun som formand har været meget involveret omkring »udsmidningen« af byrådskollegaen Steen Olsen.

Hun tror på, at partiet vil gå frem og bevare borgmesterposten. Også selv om man denne gang næppe kan gå ud fra, at man vil få støtte fra SF, der jo er gået i valgforbund med Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Den nævnte Korsør-mand som nummer 11 er Jørgen Andersen, der er formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg. Han er dog i modsætning til Anders Nielsen rent faktisk tilhænger af den nye afstemningsmetode, selv om han via den gamle metode stod langt højere på listen sidste gang.

- Jeg mener, at vi er en samlet kommune, så vi skal bort fra dyrke sognerådspolitik, og jeg går faktisk ind for, at vi får en samlet partiforening i hele kommunen. Men jeg kan godt se, hvad Anders mener, og det er da ærgerligt, at medlemmerne åbenbart ikke har stemt ud fra, at vi er en samlet kommune, siger Jørgen Andersen, der også tror på fremgang for partiet.