Flere natklubber og beværtninger slukker for musikken

Slagelse - 12. marts 2020

Det bliver usædvanligt dødt i Slagelse by de næste to weekender. I hvert fald må gæster med hang til fede fester, drinks og disko-dasko spejde langt efter et vibrerende dansegulv.

Både Gammeltorv, Veto, Nattoget og The Old Irish Pub sætter festerne i bero.

- Det er bedst at gøre, som vi bliver opfordret til. Så vi lukker også. Det samme er tilfældet for Veto, lyder det fra Gammeltorv-bestyrer Chanel Vallensborg, der fortæller, at lukningen vil være virkelighed de næste to uger og dermed også to weekender, som ellers er de dage, hvor pengene tjenes.

Man har samtidig - i sagens natur - været nødsaget til aflyse bookede fester og selskabsarrangementer.

Også på Nattoget følger man strømmen, fortæller bestyrer Kim Abrahamsen, der siger, at man som et minimum lukker ned i to weekender.

Andre steder på og omkring Gl. Torv og Fisketorvet agter man at gøre det samme. Selv om det kan ende med at gøre nas rent økonomisk.

- Det vil gøre ondt. Jeg formoder, at der kommer en eller anden form for hjælpepakke, eftersom vi så godt som tvinges til at holde lukket. Vi skal jo stadig betale vores husleje og lønninger, siger medejer af The Upper Hill Michael Dall, der håber, at der lander en form for støtte.

- Vi kan ikke overleve på gode intentioner, mener han.

En af naboerne, Woody, tager det, som det kommer og havde torsdag ingen intentioner om at lukke ned.