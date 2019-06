Se billedserie Senest til foråret skal der fremlægges en udregning på, om det vil være en god forretning at lave rådhuset og andre kommunalt ejede bygninger rundt omkring til boliger, hvorefter administrationen kan placeres et andet sted i byen.

Send til din ven. X Artiklen: Flere muligheder for at få udflyttet rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere muligheder for at få udflyttet rådhuset

Slagelse - 12. juni 2019 kl. 06:19 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udflytning af Slagelse Rådhus og andre kommunale administrationslokaler i området har været omtalt i adskillige år, og der arbejdes da også aktivt med det i øjeblikket.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) og viceborgmester Villum Christensen (LA) er dog tilsyneladende ikke helt på linje her.

Villum Christensen oplyser, at han er ved at få lavet udregninger på, hvordan man kan få et projekt med boliger og administrationslokaler til at hænge sammen på Hunsballegrunden.

En grund der jo har ligget ret øde hen siden man for nogle år siden fik fjernet de forfaldne Hunsballe-bygninger.

- Min tanke er, at det udelukkende skal være de administrative funktioner i Slagelse, der skal samles her. Der skal ikke ske noget med funktionerne i Korsør, siger Villum Christensen.

John Dyrby Paulsen har dog mere blikket rettet mod det store projekt på stadion, hvor tankerne går i retning af boliger, overdækning af stadion og så altså lokaler til administration.

- Der vil blive fremlagt et større projekt efter sommerferien, siger borgmesteren.

Han oplyser, at han har sat udregninger i gang, som skal klarlægge, om der rent faktisk er økonomi i at flytte rådhuset ud fra bymidten.

Det har han gjort for at opfylde det, der står i budgetaftalen fra i efteråret, hvor der i punkt 58 står, at der skal »fremlægges modeller til fælles kommunale administrationslokaler med udgangspunkt i effektiviseringsprojekter og tilhørende finansiering af disse i både Slagelse og Korsør. Sådanne modeller skal dog senest fremlægges for økonomiudvalget i foråret 2020.

Tidligere borgmester Stén Knuth (V) argumenterede i sin borgmestertid meget for, at man skulle sælge de nuværende bygninger på Rådhuspladsen og i Torvegade til boliger, og så placere rådhuset et andet sted.

- Der er kommunale bygninger til en værdi af over 100 millioner kroner i bymidten, siger Stén Knuth, der i sin tid satte daværende kommunaldirektør Jane Wiiis i gang med udregninger omkring udflytning af rådhuset til fordel for et kombineret svømmehals/rådhusprojekt, hvor Hunsballegrunden blev nævnt som mulig placering.

Stén Knuth kan nu med interesse følge sin efterfølgers udregninger af økonomien.

John Dyrby Paulsen siger, at der jo aldrig kom noget resultat ud af de udregninger, der blev sat i gang i Stén Knuths borgmestertid, men det kommer der nu.

- Jeg tror ikke på, at vi kan få økonomi i et rådhus ude på en bar mark. Byggeriet skal kombineres med noget andet, siger John Dyrby Paulsen, der som nævnt ovenfor varsler et stort projekt i tilknytning til stadion til efter sommerferien.