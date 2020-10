Måske er en anden løsning end hævning af fortovet på vej ud for det gamle pakhus, hvor Mia (på billedet) og Peter Kolding bor. Foto: Arne Svendsen

Flere modeller i spil på lang allé

Forvaltning genovervejer strategi efter modstand mod at hæve fortov på Slotsalleen i Slagelse.

- Vi er blevet orienteret om, at flere modeller er i spil, så mon ikke, der kan findes en løsning på et møde mellem forvaltningen og beboerne.

Det siger formand for kommunens udvalg for erhverv og teknik, Villum Christensen (LA), efter at sagen om hævelse af fortovet på Slotsalleen 1-13 forleden blev drøftet på udvalgets møde udenfor dagsordenen.

Som tidligere nævnt har kommunen fremlagt en plan om at hæve fortovet med op til 40 centimeter på stedet i forbindelse med nedgravning af kabler fra Fibia. Det har medført protester fra beboerne på stedet med Peter Kolding fra Slotsalleen 1 i spidsen.

Han frygter, at hævningen af fortovet kan betyde en forringelse af ejendommen, og han har stillet spørgsmålstegn ved forvaltningens henvisning til, at der skal tages hensyn til ledninger i jorden.

- Den vandledning, man henviser til, er ifølge SK Forsyning ikke aktiv, og der er heller ikke noget fiberkabel under fortovsflisen tættest på ejendommen, siger Peter Kolding, der har udbedt sig dokumentation fra kommunen for, at de nævnte ledninger rent faktisk ligger i jorden.

Ændret strategi? Her har han indtil nu ikke fået noget svar. Men han har dog fået en mail fra afdelingsleder Christian Schou Rasmussen om, at »der pågår drøftelser mellem ledningsejer, kommunens driftsafdeling og vejmyndigheden om arbejdet.«.

- Da dette kan medføre en ændret strategi, vil jeg først kunne give en tilbagemelding tidligst i uge 42, skriver Christian Schou Rasmussen.

Samtidig er der indkaldt til et orienteringsmøde for beboerne på Slagelse Stadion 22. oktober.

Christian Schou Rasmussen skriver i en mail til Sjællandske, ligesom det fremgår ovenfor, at »der er drøftelser internet mellem kommunens drifts- og myndighedsfolk, samt den pågældende ledningsejer.«

- Jeg regner med en endelig afklaring i denne uge, skriver Christian Schou Rasmussen tirsdag.

Hensyn til træerne Peter Kolding har i sin kamp for at undgå hævning af arealet ud for sin ejendom også inddraget alleens træer, der ifølge »trædoktoren« René Kramer fra Tidselgården ved Haslev vil tage skade, hvis der lægges 40 centimeter jord mere ovenpå deres rødder.

Han har også allieret sig med seniorrådgiver Iben Thomsen, der er uddannet forstkandidat og ph.d. i forstpatologi (skovtræernes sygdomme) fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

- Iben Thomsen har været så utrolig venlig at se på sagen. Hun har derefter tilbudt Carsten Schou Rasmussen, at forvaltningen kunne indhente hende vurdering, helt omkostningsfrit, som jeg har opfattet det. Det har forvaltningen takket nej tak til. Med henvisning til den ændrede strategi, siger Peter Kolding.

Efterlyser svar Peter Kolding har i øvrigt endnu en gang rykket Christian Schou Rasmussen for svar på stillede spørgsmål.

- Det kunne opfattes som du er i ond tro, og nægter at besvare mit spørgsmål, fordi du ønsker at dække over sandheden, som efter de oplysninger jeg har trukket fra ledningsregistret er, at der ikke findes noget fiberkabel, der skal tages hensyn til. At det var enten pure opspind, eller en fejl fra din side, skriver Peter Kolding i en mail til Christian Schou Rasmussen, der også er sendt til udvalgsformand Villum Christensen (LA) og udvalgsmedlem Anne Bjergvang (S).

Han stiller også her spørgsmålet: Hvad handler denne her sag egentlig om?

- Skal opgaven løses til mindst mulig gene for de berørte borgere, og til mindst mulig udgift for skatteborgerne, eller handler det om, at du og forvaltningen vil gennemtrumfe jeres planer, for at statuere det eksempel, at det er forvaltningen, der styrer tingene her i Slagelse, spørger Peter Kolding.

