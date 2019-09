Se billedserie Peter Thieme: Egnsteatret skal spille i alle byerne. Foto: Anders Ole Olsen

Flere kommuner har tanker om fælles egnsteater

Slagelse - 27. september 2019 kl. 15:17 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tanken om et egnsteater er nu igen fremme, efter at idéen om Borreby Teater ved Skælskør som egnsteater dumpede i 2015. Nu er det den lokale skuespiller og instruktør Peter Thieme og Holbæk Teater, der har meldt sig klar til at etablere »Sjællands Teater«.

Hvis det bliver til noget, skal teatret selv producere og opføre forestillinger og være med til at udvikle scenekunsten i de to kommuner.

Peter Thieme, der blandt meget andet både har spillet på Slagelse Teater, Borreby Teater og Holbæk Teater, siger, at han på et tidspunkt var skeptisk over for tanken om et egnsteater, der både skulle tilgodese Slagelse og Holbæk.

- Jeg er jo også fra Slagelse, men min klare fornemmelse efter utallige møder med Holbæk-drengene er, at det kan blive et fantastisk spændende projekt, der også skal favne Korsør og Skælskør. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Slagelse ikke bare kommer til at spille efter Holbæks pibe. Vi vil gøre alt for at få lokal forankring, siger Peter Thieme og understreger, at et egnsteater også skal samarbejde med de mange frivillige teaterkræfter. Han spiller selv med i Krabaskens aktuelle »Spøgelsestoget«.

Slagelses kultur- og fritidsudvalg skal på sit næste møde tage stilling til, om der skal arbejdes videre med idéen, som den kommunale forvaltning går ind for:

»Et professionelt, lokalt forankret egnsteater vil potentielt kunne understøtte det nuværende teaterliv og bidrage til at udvikle kulturlivet generelt i kommunen. Et egnsteater vil også kunne udvikle tilbud, der er centreret om teatrets kvaliteter men bidrager til udviklingen på f. eks. børne- og ungeområdet eller skoleområdet«, lyder det fra kulturafdelingen, som vurderer, at Peter Thime og Holbæk Teaters samarbejde »har en kombination af både lokalt kendskab, erfaring med egnsteaterdrift og professionalisme«.

Holbæk Teater er i forvejen egnsteater.

