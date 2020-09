Flere knallertbøller standset - andre skred fra politiet

Herefter gik det over stok og sten ad Sankt Knudsgade, over rundkørslen og ned ad Sankt Pedersgade, hvor ordensmagten med blå blink ihærdigt forsøgte at få den ræsende knallertfører til at stoppe - uden held.

Klokken 16.45 kom så en 15-årig dreng kørende på knallert ad Dybkær i Tranderup ved Skælskør, da han blev standset af en politipatrulje.

Betjentene mistænkte ham for at være påvirket af euforiserende stoffer, så han blev anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand og taget med for at få taget en blodprøve.

Det viste sig desuden, at den 15-åriges knallert var ændret, så den kunne køre hurtigere end tilladt og da det var anden gang, at politiet havde standset ham, blev hans knallert beslaglagt.