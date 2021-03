Sundhedsstyrelsen har opfordret samtlige kommuner til at tilbyde befordring til borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig til et af landets vaccinationssteder. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Flere kan se frem til gratis transport til coronavaccination

Byrådet i Slagelse skal mandag tage stilling til, om man vil tilbyde gratis transport til borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvis de ikke kan transportere sig selv til coronavaccination.

Slagelse - 01. marts 2021 kl. 11:36 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det er allerede blevet besluttet at tilbyde transport til personer i alderen 65 år eller ældre, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, hvis de skal have en vaccine mod coronavirus. Og nu vil Slagelse Kommune også se på, om det skal gælde andre borgere med enten en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Sundhedsstyrelsen har nemlig opfordret kommunerne til at tilbyde befordring til borgere, der ikke selv har mulighed for at transportere sig til et af landets vaccinationssteder.

I Slagelse Kommune er det for eksempel besluttet, at borgere skal vaccineres på vaccinationscenteret ved Slagelse Hallen. Og der kan være langt at rejse til, hvis man eksempelvis bor i en af kommunens yderområder.

200 borgere berørt Ifølge kommunen vil beslutningen således få betydning for cirka 200 borgere, der altså alle opfylder kriterierne for transport efter servicelovens paragraf 117. Og som ikke i forvejen er dækket af den støtte til transport som Slagelse Kommunes byråd vedtog tidligere i år.

Og netop fordi kommunen allerede har besluttet at tilbyde transport til personer over 65 år, er byrådet ud fra et lighedsprincip forpligtet til at tilbyde transport til vaccination til andre borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. der ikke har mulighed for at transportere sig selv.

Det vurderer administrationen forud for et byrådsmøde i dag, mandag, hvor punktet er på dagsordenen.

Understøtter indsats Desuden vil beslutningen understøtte den samlede vaccinationsindsats og den generelle indsats mod coronavirus i Slagelse Kommune, lyder vurderingen.

Fordi transporten skal tilbydes gratis til de cirka 200 borgere i målgruppen, er det estimeret, at det vil koste cirka 140.000 kroner.

Kommunernes Landsforening (KL) betragter imidlertid transportudgifterne som coronarelaterede. Derfor vurderes det, at udgiften vil indgå i den Covid-kompensation, som skal aftales med regeringen til foråret.

Hvis aftalen mellem KL og regeringen mod forventning ender med, at Slagelse Kommune ikke opnår kompensation for den afholdte kørselsudgift, vil det blive taget op ved senere økonomiforhandlinger.

