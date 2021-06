Flere jolleår i film på under en time

- Vi har simpelthen Danmarks bedste produktionshøjskole i Korsør. En idé om at bygge en kanonjolle fra starten af 1800-tallet var nok de fleste steder betragtet som god, men først efter et par omgange øl, men her i Korsør, der gør vi sådan en idé til virkelighed, sagde John Dyrby Paulsen.

Anmeldelser?

Om filmen også ender med at få anmeldelser må tiden vise. Filmen beskriver et unikt og fuldkommen enestående projekt, men som konstruktiv kritik for mulige kommende film, så var filmens hastighed og klipning ikke imponerende. I filmen blev omtalt, at træet i kanonjollen tørrede ud, fordi det tog så mange år at bygge den. På samme måde tørrede filmen ofte ud grundet meget lange enetaler fra medvirkende. Lange pauser og måske lidt for detaljerede detaljer kunne snildt være klippet fra ved brug af dækbilleder. For gode billeder fra projektet var der absolut ingen mangel på, så synd ikke flere blev brugt.