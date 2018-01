Villum Christensen genopstiller ikke for Liberal Alliance ved næste folketingsvalg. Foto: Foto:Mie Neel

Flere i spil som afløser for Villum Christensen

Slagelse - 18. januar 2018 kl. 06:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver sandsynligvis nuværende folketingsmedlem Laura Lindahl, bosat på Frederiksberg, der efterfølger Villum Christensen som ny spidskandidat for Liberal Alliance i Sjællandskredsen.

Læs også: Villum Christensen presset til at gå efter borgmesterposten

- Det er dog ikke afgjort endnu, da der jo først holdes opstillingsmøde 3. februar klokken 14.00 i Regionshuset i Sorø. Men jeg klapper da i hænderne over, at Laura Lindahl har besluttet at melde sig som kandidat her og droppe sin opstilling i Storkøbenhavn. Hun passer rigtig godt ind, idet hun både appellerer til de unge vælgere og til vælgerne i de sjællandske kommuner op til hovedstadsområdet, hvor Villum Christensen ikke har fået så mange personlige stemmer, siger formanden for LA på Sjælland, Erhardt Mogensen, Ringsted.

Han oplyser i øvrigt, at han allerede for en uge siden hørte Villum Christensen sige, at han ville trække sig som spidskandidat og i stedet foreslå Laura Lindahl.

- Jeg forstår ham godt, for det ville give en del vanskeligheder for ham at stille op og samtidig skulle svare på en masse spørgsmål om aftalen i Slagelse. Det kommer dog bag på mig, at han slet ikke vil stille op som »almindelig« kandidat, siger Erhardt Mogensen.

Han siger videre, at der også stadig er en mulighed for, at ældreminister Thyra Frank kan komme i spil som spidskandidat.

- Det har vi forsøgt på i to år, og det vil være rigtig godt, idet hun jo vil kunne trække mange stemmer. Vi ved dog endnu ikke, om hun overhovedet vil stille op ved næste valg, siger Erhardt Mogensen.

Hans ambition er at få skaffet et så stærkt kandidat-felt, at man undgår den situation, der opstod ved sidste valg, hvor LA fik færre stemmer på Sjælland end partiet fik i det sydlige del af Jylland, selv om antallet af vælgere var størst på Sjælland.

Det medførte, at Sjælland kun fik valgt en person, nemlig Villum Christensen, mens jyderne fik både Mette Bock og Henrik Dahl på tinge.

