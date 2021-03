Vaccineindsatsen mod coronavirus er nu nået til de hjemløse. Men i Slagelse Kommune, der har flere hjemløse end andre kommuner i Region Sjælland, siger flere fra den sårbare gruppe helt nej til vaccinen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Flere hjemløse siger nej til vaccine: Har ikke lyst til at komme i kontakt med systemet

I Slagelse har man nu tilbudt kommunens mange hjemløse muligheden for en coronavaccine. Men selv om målgruppen er særligt udsat, har en tredjedel takket nej. Og uden en adresse er det svært at nå ud med tilbuddet til alle, lyder det.

Slagelse - 06. marts 2021

De fleste ved det godt selv. Som hjemløs er der flere udfordringer, hvis man først bliver smittet med coronavirus: For det første er det fysiske helbred ofte ikke i top. Og så kan det være svært at isolere sig uden en adresse.

Derfor er indsatsen for at få vaccineret de udsatte borgere nu påbegyndt. Men i Slagelse Kommune, der har det højeste antal hjemløse i Region Sjælland, har en tredjedel takket »nej« til det stik, der ellers skal sikre dem imod corona-smitte og et alvorligt sygdomsforløb.

Og så er det samtidig svært at nå ud til alle, når mange i målgruppen lever på gaden. Det fortæller Karen-Marie Heltoft, der er forstander på Forsorgshjemmet Toften.

Her har man 26 hjemløse boende, ligesom man har tæt kontakt til kommunens gadesygeplejerske og opsøgende gadeteam, der skaber kontakt til de gadehjemløse.

- Vi kan ikke være sikre på, at vi er nået ud til alle - Vi har selvfølgelig også kontakt til varmestuerne. Og deraf har vi sendt lister ind (til styrelsen, red.) med antal over, hvor mange der umiddelbart har takket ja til vaccinen, forklarer Karen-Marie Heltoft.

- Men vi kan jo ikke være sikre på, at vi er nået ud til alle, fortæller hun. Artiklen fortsætter efter billedet...

Hjemløse er særligt udsatte for at få et alvorligt sygdomsforløb med coronavirus, da deres helbred ofte ikke er i top, ligesom deres livsstil ofte halter. Derudover er det svært at isolere sig, hvis man ikke har en adresse og mulighed for tag over hovedet. Arkivfoto.

Karen-Marie Heltoft er imidlertid overrasket over, hvor mange hjemløse der har takket nej til vaccinen. Derfor har kommunen også sørget for at sikre flere vacciner, end det umiddelbart er nødvendigt.

Det skal garantere, at der er vacciner nok, når de første stik skal gives.

- Det kan jo være, at der er nogle, der skifter mening. Eller nogle, som vi ikke har haft kontakt til, der henvender sig. Og de skal naturligvis alle have muligheden for at få en vaccine, siger Karen-Marie Heltoft.

Lever et liv under radaren I Slagelse Kommune steg antallet af hjemløse fra 147 til 170 personer fra 2016 til 2019, som er de seneste opgjorte tal fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, red.).

Dermed placerede kommunen sig i toppen som den kommune i Region Sjælland med flest hjemløse, ligesom en undersøgelse fra VIVE viser, at der i Slagelse er en større andel af unge hjemløse end i andre kommuner.

"Jeg havde troet, at flere ville takke ja, fordi de er i en særlig udsat position."

- Karen-Marie Heltoft, forstand, Forsorgshjemmet Toften - Karen-Marie Heltoft, forstand, Forsorgshjemmet Toften Ifølge Karen-Marie Heltoft har de fleste, der har takket nej, gjort det, fordi de er imod vaccinen. Eller fordi de ikke ønsker at opgive deres CPR-nummer.

- Flere lever et liv under radaren og har slet ikke lyst til at komme i kontakt med systemet. Det kan der være flere grunde til, forklarer hun.

Alle kan komme - og alle kan gå igen - Men jeg havde troet, at flere ville takke ja, fordi de er i en særlig udsat position. Og fordi vi har set, at mange hjemløse har trukket sig tilbage i frygt for smitte. Så jeg troede faktisk, at mange ville se vaccinen som en metode til at komme tilbage til et mere normalt liv, fortæller Karen-Marie Heltoft. Artiklen fortsætter efter billedet...

Forsorgshjemmet Toften har 26 hjemløse boende, ligesom man har tæt kontakt til kommunens varmestuer, gadesygeplejerske og opsøgende gadeteam, der skaber kontakt til de gadehjemløse. Men det er svært at nå ud til alle, siger forstander Karen-Marie Heltoft. Arkivfoto.

Ifølge forstanderen fra Forsorgshjemmet Toften skal de hjemløse oplyse deres CPR-nummer for at sikre, at de rent faktisk er hjemløse og ikke »springer over« i vaccinekøen. Andre ikke udsatte borgere tilbydes nemlig først vaccinen senere, når de mest udsatte er færdigvaccineret.

- Men man kan komme ind, få vaccinen og gå igen. Så behøver man ikke høre fra os (kommunen, red.) igen, fastslår Karen-Marie Heltoft.

Hjemløse, der gerne vil vaccineres, som ikke har fået tilbuddet, kan derfor stadig kontakte Forsorgshjemmet Toften. Der er endnu ikke fastsat dato for, hvornår først stik gives.