Flere hjemløse presser systemet

I løbet af de seneste to år er der kommet godt 50 procent flere hjemløse i Slagelse Kommune, men baggrunden for udviklingen er ikke lige til at forklare. John Eriksen er forstander på Forsorgshjemmet Toften i Slagelse og her har man godt bidt mærke i, at der er kommet markant flere hjemløse i kommunen. Foto: Mette Kjær Nielsen