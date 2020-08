Maria Strudal Jørgensen: - Det er rigtig rart at at mærke opbakningen.

Flere handler lokalt

Fredag byder for anden gang på Handel Lokalt i Skælskør, hvor byens forretninger har åbent til klokken 21, og hvor 13 af dem tilbyder smagsprøver på Harboe-produkter og lodtrækning blandt dem, der giver de forskellige drikkevarer deres bedømmelse. Mellem klokken 17 og 21 spiller »The Ankelsokkers« i gaden, så der er lagt op til hygge, samtidig med at forretningerne gerne vil have kunder indenfor.

- Vi trængte til det. Vi fik snakket lidt med hinanden, og coronaen har i det hele taget gjort, at folk er blevet meget mere bevidste om at handle lokalt, siger hun.

- Jeg kan i hvert fald sige for min arbejdsplads, at der er flere kunder, end der ellers har været. Både nye, som vi ikke har set før, og lokale, som er kørt udenbys før, og der til kommer turisterne. Vi har i hvert fald aldrig haft så travlt som denne sommer. Nu bakker vi altså op om de lokale, for ellers er de her måske ikke næste år. Det er rigtig rart at mærke den opbakning, siger Maria Strudal Jørgensen.