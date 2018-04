Flere gjorde et godt kup i påsken

Det var muligt at gøre sig et godt kup, da Slagelse genbrugsplads holdte Påske-Plusmarked.

Det er AffaldPlus' eget loppemarked og er kendetegner ved, at det er en form for »pop op« PlusButik.

Og flere var mødt for at gøre sig et godt fund. Det var både muligt at få sig en ny fladskærm, en havemaskine, noget nyt til køkkenet - eller noget nyt at læse i, da flere hylder var stablet op med bøger.