Landsbyerne i Slagelse Kommune har det generelt godt, men de mindste har det bedst. Arkivfoto

Flere foretrækker små landsbyer

Slagelse - 12. juni 2020 kl. 10:56 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt overordnet holder historierne om, at landdistrikterne er ved at blive tømt for indbyggere, ikke. Indbyggertallet i landdistrikterne i Slagelse Kommune er stabilt set over tid. Nogle landsbyer har endda vokseværk, især de mindre landsbyer.

Tendensen er, at især de større landsbyer oplever en mindre fraflytning, mens særligt de mindre landsbyer tæt på naturen har vokseværk. Det viser en ny landsbyanalyse, som tager temperaturen på tilstanden i kommunens landdistrikter.

- Når man følger debatten, får man nogle gange indtryk af, at landdistrikterne er ved at lukke og slukke. Det er de langt fra. På landet har vi mange ildsjæle og et stærkt fællesskab og sammen med naturen og det rolige liv, man kan få herude, er det med til at holde liv i vores landdistrikter, siger Jørgen Grüner (SF), formand for miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, i en pressemeddelelse.

Som et af fire indsatsområder peger analysen på, at der er brug for en tilpasning af boligmassen. For eksempel ved at etablere lejeboliger i eksisterende bygninger, så ældre kan flytte til en mindre lejebolig i det område, hvor de har deres sociale netværk, og nye familier kan overtage deres huse.

Det er nøjagtig det, der er planer om ved at lade Slagelse Boligselskab bygge seniorvenlige boliger i Boeslunde.

Analysen peger også på, at det er vigtigt, at beboerne kan mødes og dyrke fællesskabet eksempelvis ved at give mulighed for at eksisterende bygninger kan bruges til flere forskellige formål som møder, kontor og ramme for genoptræning.

Som de sidste to indsatsområder anbefaler analysen at have fokus på infrastrukturen og på, hvordan man kan give nemmere adgang til naturen i samarbejde med lodsejerne.

Analysen bliver omdrejningspunktet, når miljø-, plan- og landdistriktsudvalget i den kommende tid inviterer til tre dialogmøder.