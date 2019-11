Røde Kors i Slagelse er vant til at pakke mange julepakker, der deles ud som julehjælp til fattige familier. Men i år er behovet særlig stort, og der er ikke råd til at følge med efterspørgslen.

Flere fattige familier har brug for hjælp: Forening kan ikke følge med

Mens flere børn vokser op i fattigdom, stiger behovet for en økonomisk håndsrækning i julen. Det oplever man i Røde Kors Slagelse, der anslår, at der mangler 80.000 kroner for at kunne yde julehjælp til socialt udsatte familier.

Juletræ, julegaver og julemad er for 64.500 børn på landsplan ikke en selvfølge, selvom kalenderen nærmer sig juleaften. De lever nemlig under fattigdomsgrænsen.

