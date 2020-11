Konfliktmægler Mads Mellergaard Baldersø og bedemand Jeannette Willers har indledt et samarbejde, der skal hjælpe stridende familier ud af konflikter. Det sker under Bedemand Willers, der udfører begravelser og bisættelser i både Slagelse, Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommune. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Flere familier i konflikt: Nu sætter lokal bedemand ind med hjælp

I et nyt samarbejde tilbyder lokal bedemand fremover konfliktmægling, hvis der er familiestridigheder i forbindelse med dødsfald. Begravelsen af stridsøksen skal gøre det nemmere at lægge afdøde i jorden.

Slagelse - 16. november 2020 kl. 17:36 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Hvis man mister et familiemedlem eller en nær ven, kan sorgen ofte føles altoverskyggende. Og de tunge tanker bliver kun værre, hvis der samtidig eksisterer uløste konflikter og familiestridigheder.

Det oplever man hos familieforetagenet Bedemand Willers, der udfører begravelser og bisættelser i Slagelse, Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommuner.

Derfor tilbyder den lokale bedemand nu som et helt nyt initiativ konfliktmægling mellem de stridende parter.

- Tit ligger de itugåede relationer til meget nære familiemedlemmer som for eksempel søskende, fortæller Jeanette Willers, der ejer bedemandsforretningen med sin mand, Ralf Willers.

Her møder hun ofte pårørende, som fortæller, at der er »rod i familierelationerne«, og at det gør det svært for eksempel at mødes til en bisættelse eller begravelse.

- Hvis man mister sin mor og ikke har kontakt til sin søster, så skal man både håndtere sorgen og det, at man har en konflikt. Og det gør det ekstra hårdt, fortæller Jeanette Willers og peger på, at udfaldet ofte bliver, at familiemedlemmer udebliver fra den ellers vigtige livsbegivenhed, hvis ikke konflikten løses.

Skadeligt for hele familien - Andre gange er der brug for at få relationen på plads i forhold til håndtering af boet eller vedrørende arven. Og sidst men ikke mindst møder jeg pårørende som giver udtryk for, at de savner den person, og at de må se at få gjort noget ved relationen, inden det bliver for sent, fortæller Jeanette Willers.

Tilbuddet om konfliktmægling skal således gøre det nemmere at komme igennem en i forvejen svær tid, forklarer bedemanden. Det sker i et samarbejde med konfliktmægler Mads Mellergaard Baldersø, der til hverdag arbejder som selvstændig konsulent og ejer firmaet KonfliktHjælp ApS. Artiklen fortsætter efter billedet...

I samtalestuen hos Bedemand Willers her på Kalundborgvej i Slagelse møder Jeanette Willers mange familier, der har verserende konflikter. Det gør en svær sorg sværere, siger hun. Foto: Arne Svendsen

Mads Mellergaard Baldersø arbejder normalt primært med konfliktmægling på arbejdspladser, hvor konflikterne ofte findes blandt for eksempel kollegaer.

- I de tilfælde går det ofte ud over de andre kollegaer og resten af arbejdspladsen. Og det samme sker faktisk i en familierelation. Der opstår en splittelse, som er enormt skadelig for hele familiens dynamik, forklarer Mads Mellergaard Baldersø.

Bygger på misforståelser Ifølge både konfliktmægleren og Jeanette Willers, der møder de pårørende i forbindelse med planlægning af en bisættelse eller begravelse, bygger familiekonflikterne ofte på misforståelser.

- Nogle gange er der i familierne problematikker, hvor den ene ikke taler med den anden af den ene eller den anden årsag, som måske ligger flere år tilbage. Og nogle gange kan man ikke engang huske, hvorfor man egentlig går og er sure på hinanden, fortæller den lokale bedemand, Jeanette Willers. Artiklen fortsætter efter billedet...

Familiekonflikter kan nogle gange ligge langt tilbage. Men de er vigtige at få løst - og gerne hurtigt, siger Jeanette Willers, der ejer Bedemand Willers sammen med sin mand, Ralf Willers. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Mads Mellergaard Baldersø mener på baggrund af erfaring, at de fleste konflikter bliver løst, så snart de stridende parter tør åbne sig op og være ærlige.

Her er det hans opgave at skabe muligheden for, at det kan ske.

- Konflikter er et livsvikår. Det er utopi at tro, at vi kan gå igennem et helt liv uden dem. For det kan vi ikke. Men hvordan vi håndterer det, når konflikterne opstår, det er vi heldigvis selv herre over, fastslår han og peger på, at netop livsbegivenheder som en begravelse er en oplagt mulighed til at begrave stridsøksen.

En oplagt mulighed Jo længere tid, der går, før en konflikt bliver løst - jo sværere bliver den også at løse, vurderer Mads Mellergaard Baldersø.

- Men pludselig har vi en situation, hvor man er tvunget sammen. Man er endda tvunget til at stå på hver sin side af kisten. Og det er måske tættere på hinanden, end man har været de sidste ti eller 15 år, siger han.

- Den mulighed bør man gribe, vurderer Mads Mellergaard Baldersø.

"Vi kan ikke løse verdenssituationen, men vi kan starte et sted hos den enkelte."

- Jeanette Willers, Bedemand Willers - Jeanette Willers, Bedemand Willers Jeanette Willers anerkender, at det ikke normalt er en bedemands opgave at stå for konfliktløsning. Men alligevel mener også hun, at netop bedeforretningens samtalestue er et oplagt sted og tidspunkt at gribe ind.

- Hvis jeg fornemmer og kan forstå, at der er noget galt, så langer jeg selvfølgelig ikke bare et visitkort over bordet. Men jeg fortæller, at der er denne her mulighed for at snakke med en professionel, fortæller Jeanette Willers og peger på, at konflikterne er vigtige at løse.

Særligt, hvis de handler om, at »man ikke kommer til begravelsen, hvis tante Gerda gør det«, siger bedemanden:

- Sådan noget skal man gerne have løst rimelig hurtigt. Og det betyder meget for mig, at mennesker har det godt og trives i de relationer, de har. Vi kan ikke løse verdenssituationen, men vi kan starte et sted hos den enkelte, fastslår Jeanette Willers.