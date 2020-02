Udvalgsformand Thomas Clausen (Enh.) roser jobcentret for at afklare flere sager. Foto: Slagelse Kommune

Flere får førtidspension

Slagelse - 12. februar 2020

I 2016 var andelen af borgere i Slagelse Kommune, der kom på førtidspension, nede på 150, mens det sidste år gjaldt 276 mennesker.

En ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Mploy fortæller dog, at Slagelse Kommune i 2019 fortsat havde færre førtidspensionister end sammenlignelige kommuner, selv om flere, ligesom på landsplan, har fået tildelt førtidspension.

- Den lavere tildeling af førtidspension skyldtes, at især yngre borgere skulle i ressourceforløb i stedet for at komme på førtidspension. Nu afslutter mange borgere ressourceforløbene, og over halvdelen af dem får bevilget førtidspension, forklarer formand for byrådets social- og beskæftigelsesudvalg, Thomas Clausen (Enh.).

- Jeg noterer mig med glæde, at jobcentret trods knappe ressourcer har været i stand til effektivt at afklare et større antal sager i 2019 i overensstemmelse med det øgede lokale fokus på området, fortsætter han.

Kommunen gør opmærksom på, at der også nationalt har været et øget politisk fokus på, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet enten skal tilbydes en indsats, så de kommer hurtigere i beskæftigelse, eller også skal de hurtigere afklares til en førtidspension. Det er blandt andet sket med støtte fra Folketingets satspuljemidler, hvor midlerne er gået til øgede indsatser til borgere på langvarig forsørgelse.

Endelig betyder den stigende folkepensionsalder, at flere må blive længere tid på en førtidspension, samtidig med at det faldende antal tilmeldte til efterlønsordningen betyder, at flere ældre får ret til en førtidspension.