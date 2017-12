Se billedserie Forstander Christine Conradsen siger tillykke til tidl. forstander Karl Arvidson med sit 30 års jubilæum. Foto: KIM BRANDT

Flere end 1000 gik Julemærkemarch

Slagelse - 03. december 2017 kl. 16:59 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en noget tåget og diset søndag morgen ved halv ni-tiden, og der var ikke mange mennesker at se på gader og stræder - indtil vi ramte Møllebakken. Her var der til gengæld liv: Folk valfartede i stort antal til Julemærkehjemmet, hvorfra den traditionsrige march skulle skydes i gang klokken 9.

De fleste lokale varmede benene op før marchen og gik, men der var også en hel del, som kom udefra, og som derfor kørte i bil.

Foran Julemærkehjemmet varmede Skælskør Marinegarde op med herlig julemusik, og flere af gardens medlemmer havde pyntet deres instrumenter med kulørte julelys.

Da klokken nærmede sig ni var det svært at proppe flere mennesker sammen på pladsen - der var anslået på den anden side af 1000 mennesker, hvoraf mange havde iført sig nissehuer for at give lidt ekstra stemning.

Så tog tidligere forstander Karl Arvidson mikrofonen og ønskede alle velkommen til årets march. Der skulle uddeles vandrepokaler og diplomer - blandt andet til det største hold, som igen i år blev Odd Fellow Loge 83 Broen fra Skælskør. Overmester Tommy Rasmussen tog imod:

- Vi samler så mange brødre og søstre fra Odd Fellow-logerne på Sjælland, som vi kan - denne gang er vi 189 deltagere, fortalte han.

Han regnede med at skulle bruge omkring halvanden time på den 10 kilometer lange march.

Lige før marchen blev skudt i gang, kunne den lokale musiker Mads Otzen (kendt fra blandt andet POPlic Service) minde om, hvorfor turen er så vigtig:

- Inden børnene kommer her til Julemærkehjemmet, er cirka 70 procent af dem blevet mobbet. Jeg ved godt, hvordan det er at blive mobbet. Kan I forestille jer, hvordan det er som 13-årig dreng at spille dansktopmusik med sin far? Og når så dem i 9. klasse hiver CD'en frem og begynder at spille den i skolegården? Det var et langt år, sagde han og fortsatte:

- Det var kun fordi, jeg havde nogen omkring mig, som tog fat i mig og støttede mig, at jeg blev ved med at spille. Ellers var jeg aldrig blevet ved med det. Og det der med at have nogen, der tager fat i en, det er lige præcis det, som Peter (Oppermann, viceforstander), Christine (Conradsen, forstander), Karl (Arvidson, tidl. forstanden) og alle dem, som arbejder her på hjemmet, de gør. At gøre noget for andre, vise dem, at man kan godt tro på sig selv, selv om det er svært lige nu, det er en sag, der er værd at gå for. Jeg håber, I alle får en god tur, sagde han til et stort bifald.

Forstander Christine Conradsen takkede for talen og tog så ordet:

- Nu kan I godt tage jeres handsker og luffer af, fordi Karl skal også have en klapsalve, så de kan høre det helt op i Skagen, hvor de også går julemærkemarch. Karl har nemlig jubilæum - han har været her i 30 år. Tak for din uvurderlige indsats for julemærkemarchen, sagde hun.

Det var en tydelig rørt Karl Arvidson, der modtog en stort buket blomster fra sin afløser.

- Ja, nu slutter det så for mit vedkommende, sagde den 69-årige tidligere forstander, som samtidig glædede sig over den store tilslutning med næsten 800 forhåndstilmeldinger - og et stort antal deltagere, som meldte sig til på selve dagen.

Sidste år indbragte marchen på landsplan 1,1 millioner kroner til Julemærkehjemmene, og alt tyder på, at dette beløb ikke bliver mindre i år.