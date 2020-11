Flere elever hjemsendt efter smitte

Det er ikke første gang, og ingen ved, om det bliver den sidste, at Eggeslevmagle Skole, og flere andre skoler med den, må hjemsende elever på grund af covid-19 - og med det gribe skoledagene an på nye og kreative måder med blandt andet nødundervisning til følge.

Forleden blev skoleleder på Eggeslevmagle Skole, John Larsen, gjort bekendt med, at flere elever fordelt på flere klasser på skolen var blevet testet positive med covid-19. Konkret drejede det sig i førte omgang om to elever i 2. klasse, en elev i 5. klasse og en elev i 8. klasse.

I godt samråd med både Sundhedsstyrelsen, den sundhedsansvarlige i Slagelse Kommune samt lederen af skoleområdet er mange af skolens elever efterfølgende blevet sendt hjem med besked om at blive testet - og for de såkaldte nære kontakter - gange to.

- Jeg tror, at vi vil være påvirkede af det her hele denne uge Det afhænger jo af, at alle de, der skal testet, kan blive testet, siger John Larsen, der håber, at næste uge forhåbentlig kan byde på mere almindelige tilstande igen.