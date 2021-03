Outlet-forretningen bliver placeret i det tidligere Dalle Valle-lokale i Vestsjællandscentret. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Flere centerbutikker åbner outlet til trods for nedlukning

Mens kædebutikker efterspørger midlertidige lejemål alene med henblik på at komme af med varer, de ellers brænder inde med, får nu også butikker i lukket center mulighed for at sælge ud.

Slagelse - 04. marts 2021 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Tomme butikslokaler kan sagtens bruges fornuftigt i denne tid. Også selv om de ligger i butikscentre, der ellers ikke må holde åbent lige nu.

I Vestsjællandscentret åbner man mandag en outlet-forretning i det tidligere Dalle Valle-lokale på centertorvet. Her får butiksindehavere en stand - dem, der altså ønsker en sådan skelende til hjælpepakker og så videre - og dermed en kærkommen lejlighed til at sælge og tjene lidt under nedlukningen, som for flere giver lommesmerter.

I den såkaldte pop-up-forretning vil en af centrets ansatte stå til rådighed, men ellers vil der blot være plads til varer og kunder, der nu på en måde alligevel får mulighed for at handle i en centerbutik.

Konceptet bliver a la Kirppu og Børneloppen, der fungerer som loppesupermarkeder. I dette tilfælde med indgang via bagdøren, hvilket er et grønt lys i en tid, hvor butikkerne reelt ikke må slå dørene op.

- Der er mange, der har det hårdt, så at vi kan gøre det på den her måde, er rigtig fint, siger centrets marketingchef, Jane Dahl, der forsikrer, at alle retningslinjer bliver overholdt.

Det være sig også i forhold til de sikkerhedsmæssige foranstaltninger og forsikringer, der udgør kravene for en butik.

Flere ønsker at sælge ud Generelt er der efterspørgsel efter lokaler, hvor eksempelvis handelsdrivende kan sælge ud af de varer, de ellers måtte være brændt inde med.

Med forårets komme er interessen for vinterjakker måske aftaget, men ikke desto mindre giver det mening med en række slagtilbud, således at hylderne kan blive tømt.

Her melder mæglere også, at eksempelvis kædebutikker efterspørger ledige lokaler.

- Vi har hørt fra flere, der ønsker midlertidige lejemål i byen. Det kan være for tre måneder, hvor de så ønsker at sælge nogle af de varer, de ikke kan have på hylderne i deres ordinære butikker, hvor de har et andet fokus, lyder det fra erhvervsmægler og partner Sven Lyse, EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Ønsket er lokaler eller måske endda større haller som arena for outlets, hvor de varer, man ikke er kommet af med på grund af corona-nedlukningen, kan sælges.

Det gælder i særdeleshed tøj og isenkram, hvor det tilsyneladende kan betale sig at leje sig ind et sted og tjene lidt på eksempelvis jakker, støvler og lignende, der ellers ikke er blevet langet over disken på grund af situationen pt.