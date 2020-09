Flere byer har sin egen plakat - snart også Slagelse

Se billedserie Med over 600 faldskærmsudspring bag sig, har Kenneth Grymen nu både overblik og overskud til at fotografere andre på deres vej ned gennem himmelrummet. Fotos: Kenneth Grymen Foto: Kenneth Grymen

Slagelse - 09. september 2020 kl. 17:09 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indimellem overrumpler virkeligheden én. Det er for nylig sket for 35-årige Kenneth Grymen fra Skælskør. I omtrent otte år har han passet sit job som svejsekontrollør i virksomheden Force Technology i Kalundborg. Her har han kørt land og rige rundt for både med egne øjne, med magneter, via røntgenbilleder og meget andet at sikre sig, at afgørende svejsninger er lavet ordentlig og ikke mindst så sikkert, at de kan holde til det, de skal.

Læg hjernen derhjemme - Det har mest handlet om at lægge hjernen derhjemme og så komme ud for at nyde naturen, siger Kenneth Grymen, der de sidste mange år i sin fritid har taget fotos af sin by og omegn - mest af alt af naturen.

- Hvis der er noget, som jeg ikke har kunnet finde ud af, så har jeg bare startet YouTube og set nogle videoer om det dér, fortæller Kenneth Grymen, der gennem årene har lært sig selv at fotografere. Også mere og bedre end de fleste.

- Jeg har vel fotograferet i de sidste ti års tid, og det har mest været naturfotos og portrætter, jeg har taget, siger Kenneth Grymens.

Og dog. For en anden interesse har åbnet op for nye muligheder for fotografiet. Med seks hundrede faldskærmsspring bag sig, er Kenneth Grymen nu så erfaren en faldskærmsudspringer, at han har overblik og overskud til også at fotografere andre i faldet fra åben himmel til flad mark.

Men en dag lod Kenneth Grymen både natur og luftrum passe sig selv for at gå en tur rundt i Skælskør med sit kamera - for i stedet at lade købstadens unikke arkitektur forevige på foto.

Et sted på nettet havde han lade sig inspirere til at lave en fotocollage af sin egen by, og da det var gjort, røg den - som så mange af Kenneth Grymens billeder før det - ud på de lokale Facebook-sider.

Det stak helt af - Jeg skal da lige love for, at det stak helt af, siger Kenneth Grymen, der i både minutterne og timerne efter, at fotocollagen fra Skælskør var lagt frem for offentligheden på nettet, fik kommentar på kommentar på kommentar.

- Min tanke var bare at smide den ud på nettet, som jeg gør med alle mine andre billeder, og så var der ikke mere i det, siger Kenneth Grymen.

I løbet af blot et par uger var tanke blevet til fotocollage og collage til trykt plakat.

Og næsten lige så hurtigt blev plakaten fra Skælskør til en tilsvarende plakat for Korsør - blot med Korsørs ikoniske bygninger i fokus.

Nu har Sorø skrevet sig ind i rækken af by-plakater med fotos af Kenneth Grymen, og Slagelse kan se frem til sin egne plakat om et par uger.

- Jeg er født og opvokset i Skælskør, så her var jeg slet ikke i tvivl om, hvilke bygninger folk sætter pris på. I både Korsør og Sorø har jeg fået hjælp fra lokalkendte, og Slagelse er jeg godt i gang med, siger Kenneth Grymen.

- Jeg havde overhovedet ikke set det her komme, siger Kenneth Grymen, der som konsekvens af sin overvældende succes har oprettet sit eget firma til salg af plakaterne - og nu også puslespil for Skælskørs vedkommende.

- Jeg lavede en afstemning på nettet - og der var mest stemning for et puslespil på tusind brikker, siger Kenneth Grymen, der i Skælskør har udgivet sine plakater i tre størrelser: A5, A4 samt 50x70.

Om puslespil også kommer på markedet i Korsør, Sorø og Slagelse har Kenneth Grymen ikke taget endelig stilling til endnu, da det afhænger af interessen.

Næstved og Vordingborg er allerede i søgeren på Kenneth Grymens kamera, men først skal der sættes sidste hånd på Slagelse-plakaten.

Læs mere om Kenneth Grymen og plakaterne på enten Kenneth Grymes Facebookside eller på hjemmesiden www. kgrymen.dk