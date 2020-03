Flere butikker tilbyder at levere til døren

Johnny Persson fortsætter med at vise ny kunst - her med et af 14 nye værker fra Sarah Høi, der er kendt for at male farvestrålende motiver fra Nyhavn og Christiansborg med en abe (der grangiveligt ligner Kay Boyesens abe i teaktræ), som enten optræder lidt gemt i motivet eller - som her - helt i forgrunden.

Foto: KIM BRANDT