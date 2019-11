Selv om Black Friday er kendt for at lokke handlende kunder til, er ikke alle butikker vilde med konceptet. I Slagelse valgte flere butikker således helt at droppe fejringen af årets største shoppingdag. Som her ved KANT by K, hvor butiksruderne var uden salgsskilte. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Flere butikker nægtede at fejre Black Friday Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere butikker nægtede at fejre Black Friday

Slagelse - 30. november 2019 kl. 09:03 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Knaldtilbud, konfetti og kunder fyldte de fleste butikker, da det i går var Black Friday. Shoppingdagen har nemlig taget de fleste med storm og omtales i dag som årets største forbrugerfest.

Men i Slagelse by valgte flere butikker at holde butiksruderne helt fri for udsalgsskilte.

Det skyldes hensynet til kunderne, økonomien og klimaet, lød det fra tre af de butikker, Sjællandske besøgte.

- Vi synes, at det er tarveligt over for kunderne, at de kan købe et julefrokost-outfit i november, som så denne ene dag bliver sat helt vildt ned. Og så tænker vi samtidig på vores leverandører og samfundet, som også rammes af dagen, forklarer butikschef i tøjbutikken NEWBE, Cathrine Blankschøn.

Nej til »vanvidstilbud« I løbet af dagen havde butikken enkelte tilbud på jakker og kjoler, der var ved at udgå fra sortimentet. Men butikken hverken skiltede med »Black Friday« eller havde tilbud på nye varer.

Det samme gjorde man heller ikke i tøjbutikken KANT by K på Rosengade. Her var fredagen derfor en åbningsdag ligesom alle andre åbningsdage:

- Jeg synes ikke, at det er respektfuldt for hverken vores kunder, vores varer eller det samfund, som vi skal passe på. Sådan en forbrugerfest med vanvidstilbud er ikke sundt for klimaet, forklarer butiksindehaver, Kitt Søgaard Johansen og uddyber:

- Så det er simpelthen imod mine principper.

Selv om varerne ikke var sat ned, var der imidlertid massere at lave og nok kunder at betjene. En travlhed, man også mærkede hos gavebutikken Kræmmerhus, der heller ikke reklamerede med Black Friday-tilbud.

I stedet har butikken haft 20 procent på udvalgte varer hele november måned - et udsalg, butikken har kørt med de sidste 11 år, forklarer butiksejer Helle Jørgensen.

Brug for kunder hele året - Hvis vi gerne vil overleve som butik, er vi nødt til at have kunder ud og handle i vores butikker andre dage end til Black Friday - og hele november er død for de fleste, fordi kunderne går og venter på, at det her store udsalg kommer, forklarer hun og uddyber, at butikken holder sit november-udsalg i stedet for januar-udsalg.

- På den måde kan kunderne komme ned og købe sine julegaver lidt billigere, i stedet for de skal stå efter jul i lange byttekøer, fordi de dér kan få lidt mere for pengene. Med ærlighed kommer man længst, mener jeg, og det gælder også Black Friday, siger Helle Jørgensen.

Dermed hentyder butiksejeren til den situation, hvor butikker - og særligt store kæder - er blevet beskyldt for at hæve prisen på udvalgte varer op til shoppingdagen for så at sætte dem ned i pris, så det »ligner« et udsalg.

- Det bliver uærligt. Men her hos os ved kunderne, hvad de får. Fordi alt er, som det plejer at være, slår Helle Jørgensen fast.

Sidste år blev der på landsplan solgt for 1,94 milliarder kroner på Black Friday. Det var otte procent mindre end året før, viser tal fra betalingsselskabet Nets.

Ifølge en undersøgelse, som Norstat har lavet på vegne af Dansk Erhverv, forventede 27 procent - altså hver fjerde - af danske forbrugere imidlertid at bruge penge i løbet af gårsdagens Black Friday.