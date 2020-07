Lis Tribler (S) fejrede sin 60-årsdag tilbage i januar 2012. Her modtages hun af gardehusarer sammen med ægtefællen Jørn Bach og sin datter, Julie. Foto: Bjørn Armbjørn

Flere borgmestre har nydt en fejring betalt af borgerne

Når eksborgmester Stén Knuth (V) i Sjællandske lørdag forsvarer sin fødselsdagsreception i december 2014 med, at også hans forgængere har gjort som ham - og fået skatteyderne til at betale - er der noget om snakken.

Således lå Knuths 50-års fødselsdag i Vilcon Lounge på stadion tre år efter, at tidligere borgmester Lis Tribler (S) blev hyldet.

I januar 2012 blev hun og hendes 60-års fødselsdag fejret ved et større arrangement i Slagelse Musikhus, hvor både gardehusarer og brandvæsen stod klar ved ankomsten, mens omtrent 300 gæster nød et kulinarisk traktement i koncertsalen.

Indbydelsen stod byrådet for, så her var der også skattekroner indblandet, hvilke blandt andet gik til en hyldest af en borgmester, som det er set i mange andre kommuner i årenes løb.

- Det er selvfølgelig ikke skatteyderne, der skal betale for det, siger han og bedyrer, at det skal laves om, så det kun er jubilæer, der betales, da der er et arbejdsrelateret aspekt i netop sådan en fejring. Fødselsdage er private, siger han.lys