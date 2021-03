Nu kan de mindste børn også komme gratis til idræt i en periode. Foto: Slagelse Kommune

Flere børn kan dyrke idræt gratis

Børn ned til to år kan nu få gratis kontingent til idrætsforeninger i et halvt eller et helt år, hvis familiens økonomi ellers ikke er til det. Familierne skal samtidig lære selv at spare op til børnenes udfoldelser.

Slagelse - 12. marts 2021

Muligheden for at få betalt kontingentet til en idrætsforening gælder fremover for børn allerede fra to-års alderen.

Baggrunden er ikke mindst en måling fra sidste år, der afslørede, at 17 procent af de tre-årige i Slagelse Kommune er overvægtige.

Hidtil har det kun været børn fra seks år, der har kunnet få kontingenter betalt af kommunen som en ekstra hjælpende hånd til at få fødderne indenfor i foreningslivet.

Ud over en sundere tilværelse lægger kommunen vægt på, at børnene får styrket deres sociale kompetencer og deres relationer til andre børn og voksne, når de er aktive på foreningsniveau.

Det er skoler, sundhedsplejersker og de sociale myndigheder, der finder frem til familier, hvor gratis kontingent i et halvt eller et helt år kan være vejen ind i foreningslivet.

- Dem, som ikke er vant til at komme i foreningslivet, ved ikke, hvad det er, og derfor prioriterer familierne ikke at have penge til det, forklaret Puk Kirkeskov Hvistendal, konstitueret leder af kommunens Center for Idræt, Fritid og Faciliteter.

I det halve eller hele år, hvor kommunen betaler kontingentet, lærer familierne samtidig at spare op, så de efterfølgende selv har penge til børnenes fritidsaktiviteter.

I corona-året 2020, hvor aldersgrænsen var seks år, gjorde godt 150 børn brug af muligheden, og en stor del af dem fortsætter i foreningerne efter gratis-perioden, oplyser Puk Kirkeskov Hvistendal.

Sunde vaner tidligt - Fritidslivet spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre sunde vaner tidligt og dermed forebygge overvægt. Derfor har vi valgt at sænke tilskudsalderen til to-års alderen, så børn så tidligt som muligt kan blive del af fritidslivet. Kontingenterne vil ofte være til aktiviteter, hvor forældrene også er med på holdet. For eksempel mor/barn-gymnastik eller svømning. På den måde får vi givet både forældre og barn et indblik i fritidslivet og begge mærker glæden ved at være på et hold, og dermed kan vi forhåbentlig også bedre fastholde børnene i fritidslivet, siger næstformand i byrådets kultur- og fritidsudvalget, Britta Huntley (S), i en pressemeddelelse.

Håber at nå flere - Vi håber, at vi ved at sænke tilskudsalderen kan nå endnu flere børn så tidligt som muligt. Vi har allerede fokus på bevægelsesindsatser hos de helt små børn gennem blandt andet partnerskabsaftaler mellem foreningslivet og dagtilbud og skoler. Idrætspartnerskaberne er med til at bringe endnu mere leg, bevægelse og idræt ind børnenes hverdag. Glæden ved at være aktiv vil vi gerne have fortsætter også, når barnets dag i børnehave eller skole slutter, og her kan HEL Fritid være med til at hjælpe barnet ind i foreningslivet, lyder det fra udvalgsmedlem Troels Brandt (R).