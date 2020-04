Flere børn får sved på panden i en forening

Således viser dugfrisk oversigt over det samlede antal medlemmer i kommunens 135 idrætsforeninger, at der fortsat svedes.

Det viser de netop offentliggjorte 2019-tal fra netop DIF, hvor man desuden har renset for »dobbelt« medlemsskab. Altså at man er medlem af flere foreninger på samme tid.

- Vi er glade for, at idrætsforeningerne står stærkt med over 30.000 medlemmer, siger Jørn C. Nielsen, formand i Slagelse Idræts Råd, som særligt dvæler ved, at der er flere børn end hidtil.