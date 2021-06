Se billedserie I Mødrehjælpens lokalafdeling i Slagelse oplever man et stigende antal ansøgere til ordningen »Den Rullende Kagemand«. Her leveres alt lige fra kagemand til service og pynt. Og sågar en gave til fødselsdagsbarnet. Arkivfoto

Flere beder om fødselsdagshjælp

Flere familier efterspørger hjælp til at holde en fødselsdag for deres børn. I Slagelse oplever Mødrehjælpen flere ansøgere til »Den Rullende Kagemand«. Coronakrisen spiller en rolle, lyder det.

Slagelse - 17. juni 2021 kl. 10:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

»Hvad ønsker du dig til din fødselsdag?« er et spørgsmål, de fleste har fået mere end én gang i deres liv.

Men i nogle danske børnefamilier bliver fødselsdagen slet ikke afholdt. Fordi der kort og godt ikke er råd.

Det oplever man blandt andet i Mødrehjælpens lokalforening i Slagelse, hvor et stigende antal forældre søger om hjælp gennem ordningen kaldet »Den Rullende Kagemand«. Her leveres alt lige fra kagemand til service og pynt. Og sågar en gave til fødselsdagsbarnet.

- Forældre vil jo gøre alt for, at deres barn ikke skal føle sig anderledes. Det er aldrig sjovt at være den, der er udenfor. Og det risikerer barnet at blive, hvis der for eksempel aldrig inviteres til fødselsdag, fortæller Inge Nielsen, der er bestyrelsesmedlem og butiksleder i Mødrehjælpen Slagelse samt en af tovholderne på fødselsdagshjælpen.

Kan invitere venner forbi For at blive taget i betragtning til ordningen skal man som forældre være dårligt økonomisk stillet og/eller mangle overskuddet til at holde fødselsdag for ens barn og dets venner. Det kan være på grund af arbejdsløshed eller sygdom, men også hvis man er studerende, fortæller Inge Nielsen.

Det øgede antal ansøgere skyldes således til dels coronakrisen, lyder det. Her har flere enten været hjemsendt eller helt mistet arbejdet.

- Det koster jo nogle penge at holde en fødselsdag. Så selv om vi alle har fødselsdag hvert eneste år, er det ikke alle forundt at kunne fejre det, siger Inge Nielsen.

»Den Rullende Kagemand« er for børn i alderen tre til 10 år og skal sikre, at de kan invitere deres venner - op til 25 gæster - forbi til fejring.

Foruden kagemanden, der indgår i navnet, leveres der derfor også blandt andet boller, juice, slik og sodavand. Kort fortalt: Alt, der hører en børnefødselsdag til.

60.000 fattige børn Tingene, der i år er doneret af Bilka, bliver både købt ind og afleveret. Eller forældre, der godkendes til hjælpen, kan afhente tingene i Mødehjælpens Børnetøjsbutik på Fisketorvet i Slagelse.

- Nogle foretrækker at komme og hente det, så det ser ud som om, at de selv har købt det, fortæller Inge Nielsen og peger på, at det kan opleves som skamfuldt ikke at have råd eller overskud til at fejre sit barns fødselsdag.

- Men vi kan jo alle ende i en situation, hvor pengene af den ene eller anden årsag er små. Og det er i den situation, vi (Mødrehjælpen, red.) er til for at hjælpe forældre, fastslår hun.

»Den Rullende Kagemand« er en ordning, som flere af Mødrehjælpens lokalafdelinger tilbyder. En liste over steder, der tilbyder ordningen, samt et ansøgningsskema kan findes på Mødrehjælpens hjemmeside. For at ansøge kan man også henvende sig i en af Mødehjælpens lokalafdelinger.

Næsten 60.000 børn lever i fattigdom i Danmark. Ifølge den seneste opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var der 59.670 børn, som levede i fattigdom i Danmark i 2019.