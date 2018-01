Se billedserie Mejeridirektør Ole E. Hansen ser frem til, at Slagelse kan udvide sin produktion. Foto: Anders Ole Olsen

Flere arbejdspladser hos Arla rykker til Slagelse

Slagelse - 25. januar 2018

Produktionen skal udvides hos Slagelse Mejericenter, lyder det i forbindelse med Arlas udmelding om, at Brabrand Mejeri lukker.

Det drejer sig om syrnede mælkeprodukter, som efter lukningen vil flytte til blandt andet Slagelse og Hobro.

- I Slagelse regner vi med, at der bliver brug for 10-12 mand mere, siger Jakob Knudsen, landedirektør for Arla Danmark.

Lukning samt flytning vil ske omkring midten af 2019.

Lukningen i Brabrand skyldes, at man ikke kan kan øge kapaciteten på stedet.

Om de nye arbejdspladser i byen vil blive besat af folk fra det jyske mejeri, kan ikke siges endnu.

Hos Slagelse Mejericenter er man positiv over nyheden. Her vurderes det, at produktionsforøgelsen bliver på cirka ti procent.

- Vi glæder os over, at virksomheden får lov at udvikle sig i positiv retning, siger mejeridirektør Ole E. Hansen.

Han udtrykker desuden, at man fra mejeriets side har »respekt for« de jyske kollegers situation, når de nu vil miste deres arbejdsplads.

- Det er vi kede af, siger mejeridirektøren og nævner samtidig, at ansatte fra Brabrand skal være velkomne i Slagelse.

I forvejen har det lokale mejericenter omkring 380 ansatte.