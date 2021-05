Se billedserie Flemming Schæffer er klar til sit caféjob. Her sammen med pædagog Dorthe Strømberg. Foto: Per Vagnsø

Flemming vil gøre en forskel for cafékunder

Slagelse - 21. maj 2021 kl. 10:09 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Han arbejdede tidligere som pædagog i 20 år, men i de senere år har angst og to blodpropper holdt ham uden for arbejdsmarkedet. Nu snuser 52-årige Flemming Schæffer lidt til det igen, for han er en af de ni frivillige med psykosociale udfordringer, der har meldt sig til at være med til at drive caféen på Slagelse Bibliotek.

- Første gang jeg hørte om det, tænkte jeg, om det var noget, jeg kunne magte, men jeg vil gerne være med til at give folk en god oplevelse. Den fornemmelse kunne være rar at få fat i igen, fortalte Flemming Schæffer, da der torsdag var reception i caféen i anledning af, at Netværkshusene har overtaget driften efter VASAC, hvis brugere har fået andre interesser.

For brugerne af Netværkshusene med væresteder i Slagelse, Skælskør og Korsør er det vigtigt at indgå i et socialt fællesskab med fokus på aktiviteter, så cafédriften synes som skræddersyet til dem.

Som Flemming Schæffer siger:

- Jeg vil gerne ud, hvor det betyder noget for mig at gøre en forskel, og vi er på vagt to-tre ad gangen, så man kan trække sig lidt tilbage indimellem.

Nødt til at prøve nyt Som formand for kommunens udvalg for specialiserede borgerindsatser talte Steen Olsen (S) ved åbningsreceptionen. Han nævnte, at der er tale om en prøvehandling.

- Vi er nødt til at prøve nye ting, fordi verden uden for de her vinduer forandrer sig. Det er vigtigt at udfordre hinanden, huske at alle er mennesker og huske smilet, sagde han blandt andet, ligesom udvalgsformanden sendte en tak til VASAC for deres 15 år lange drift af bibliotekscaféen.

Caféen holder åbent mandag-fredag klokken 10-16, og som noget nyt er der også mulighed for at blive café-betjent i bibliotekets gårdhave.