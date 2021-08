Plantegningen over det nye samlingssted ved Flakkebjerg Skole viser, hvordan et amfiteater omringet af vilde planter og træer skal skabe gode rammer for at børn kan lære mere om naturen. Foto: Nature Works

Send til din ven. X Artiklen: Flakkebjergs nye samlingssted har plads til naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Flakkebjergs nye samlingssted har plads til naturen

Et amfiteater med masser af fokus på biodiversitet er i centrum i et nyt projekt ved Flakkebjerg Skole. Det skal være et samlingssted for lokalområdet og et sted, børn kan lære mere om naturen. Slagelses Kommune kommer til at stå for driften af projektet, når det står færdigt til næste år.

Slagelse - 12. august 2021 kl. 11:13 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Der bliver plads til både insekter, dyr og vilde planter, når Flakkebjerg i løbet af det kommende halve år får fremført et nyt samlingssted ved Flakkebjerg Skole. Projektet kommer til at bestå af blandt andet et amfiteater beklædt med biodiversitet, og det har til mål at blive et nyt samlingssted for byen til eksempelvis koncerter, fællesarrangementer og kirkelige handlinger. Det bliver også et område, hvor skoleelever kan få viden om biodiversitet i deres undervisning.

Kommunen overtager driften Erhvervs- og teknikudvalget besluttede mandag formiddag at overtage driften af det nye område, når projektet står færdig, eftersom Kommunale Ejendomme i forvejen varetager driften af skolen. Det drejer sig om at overtage drift og vedligeholdelse efter projektets afslutning. Ifølge formanden for erhvervs- og teknikudvalget, Villum Christensen (LA), har ejendomskontoret frie hænder til, at der kan blive omrokeret arbejdskraft til vedligeholdelse af området.

- Sådanne projekter synes jeg, vi som kommune, under alle omstændigheder skal bakke op om. Det er vigtigt i en kommune, at der er nogle gode fællesskaber, siger udvalgsformanden.

Naturpolitik bliver vigtigere Ifølge Villum Christensen flugter projektet godt med Slagelses Kommunes park- og naturpolitik, og han er glad for at støtte op om det.

På erhvervs- og teknikudvalgets dagsorden var især tre punkter understregede i forhold til, hvorfor det er tilfældet. Det drejer sig om udvikling og forbedring af grønne områder, om at de grønne områder skal tilbyde mangfoldige oplevelser og understøtte sundheden hos befolkningen, og at borgere skal have nem adgang til områderne.

- Vi tror jo på, at naturpolitikken bliver vigtigere og vigtigere, når folk flytter på landet og i højere grad arbejder hjemme. Natur som parameter er i den grad blevet et aktiv i forhold til bare for få år siden, siger udvalgsformand Villum Christensen.

Selvom projektet bliver opført ved Flakkebjerg Skole, bliver der lagt op til at alle kan bruge det, ikke kun skolens elever. Det er også tænkt, at stedet kan lejes ud til lejrskoler og lignende, der vil benytte området.

Det første af sin slags Ifølge designplanen for projektet er amfiteateret med biodiversitetselementer det første af sin slags i Danmark.

Designet for projektet er udarbejdet af Nature Works på vegne af lokalrådet i Flakkebjerg, og det kommer til at ligge på sportspladsen ved Flakkebjerg skole.

Amfiteateret kommer ifølge beskrivelsen af projektet til at have et sceneareal til 60 optrædende og tribunepladser med plads til 150 tilskuere.

Derudover kommer projektet til at inkludere en såkaldt grejbank med eksempelvis bålfade, mikroskoper, kikkerter, forstørrelsesglas, bolde, klatreudstyr og måtter.

Projektet kommer også til at indebærer en 312 meter lang motionssti, der kan bruges til både idræt for skolens elever, men også til motion for de lokale.

Særlig plads til biodiversitet Projektets særlige fokus på biodiversitet kommer til at udmønstre sig i form af både planter, blomster og dyr.

"Det er klart, det bliver tydeligere for børn og unge, at naturen er noget, de skal passe på, når de har det lige uden for deres skole."

- Villum Christensen (LA), formand for erhvervs- og teknikudvalget - Villum Christensen (LA), formand for erhvervs- og teknikudvalget - Det er klart, det bliver tydeligere for børn og unge, at naturen er noget, de skal passe på, når de har det lige uden for deres skole. Det bliver også nemmere for lærerne at lave nogle gode projekter, når der er natur at vise frem, siger Villum Christensen om det særlige fokus på biodiversitet i projektet.

Ifølge designplanen er der lagt vægt på, at der bliver sat vilde planter med dansk oprindelse på området. Der sigtes efter at de fleste vilde planter skal forekomme i naturen på Vestsjælland.

Målet er, at planterne tiltrækker insekter, for eksempel bier, sommerfugle, svirrefluer, biller og græshopper til området, men også større dyr som fugle, pattedyr og padder. For at stimulere fremkomsten af svampesporer bliver der desuden lagt dødt ved, for eksempel døde træer, stammer og grene, der med tiden bliver nedbrudt.

Designplanen oplyser, at i tilfælde, hvor det ikke er lykkedes at finde egnede vilde planter til områder, bliver der anvendt kulturplanter, som kan spises eller på anden måde kan stimulere sanserne

Bevilligede midler til projektet

Tirsdag var der møde i miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, og her var Flakkebjergprojektet også på dagsordenen. Formand Jørgen Grüner (SF) fortæller, at udvalget har bevilliget penge til projektet. Det indebærer 190.000 kroner fra landdistriktspuljen til både opførslen af amfiteateret og til opførslen af et madpakkehus ved Hylleåsen.

Amfiteateret, kommer til at være placeret i centrum af projektet. Det er ifølge designplanen beskrevet som et klassisk friluftsteater, og der lægges op til, at det ikke skal kræve meget vedligeholdelse. Det er generelt gældende for hele projektet, eftersom planterne skal kunne gro vildt og dominere arealet.

Lokale drivkræfter Det er oprindeligt lokale kræfter i Flakkebjerg, der har stået bag arbejdet med at få projektet op og stå, blandt andet lokalrådet i Flakkebjerg.

I oktober 2020 bevilligede Nordea Fonden 450.000 kroner fra deres Her bor vi-pulje til etableringen af projektet.

Projektet forventes at stå klar i slutningen af januar 2022.