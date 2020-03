Se billedserie Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Flag og flotte uniformer lyste op i Korsør Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flag og flotte uniformer lyste op i Korsør

Slagelse - 08. marts 2020 kl. 16:48 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Føtex havde sponseret 500 dannebrogsflag, og de kom formentlig alle sammen i brug lørdag formiddag, hvor et par hundrede soldater marcherede igennem byen.

Vejret viste sig samtidig fra sin allerbedste side med solskin og kun lidt vind, og det gjorde det hele endnu mere festligt.

Som to gange tidligere havde Den Kongelige Livgarde igen i år valgt Korsør til march og efterfølgende Blå Fest for 3. kompagni i 2. livgardebataljon på Hotel Comwell Korsør.

Den såkaldte »Blå Fest« for de kommende gardere markerer overgangen fra felttjenesten til vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer. Et af højdepunkterne er den traditionelle march gennem byen, hvor by og borgere takkes for at holde for som værtsby.

Marchen blev gennemført i Den Kongelige Livgardes velkendte blå uniform med start fra Flådestation Korsør og afslutning foran Korsør Rådhus klokken 12.00.

Borgmester John Dyrby Paulsen (S) ankom 11.45 til det tidligere rådhus, hvor han udtrykte stor begejstring for, at marchen igen i år afholdes i Korsør:

- Det er nu tredje gang, og dermed er det vel blevet en tradition, konstaterede han.

- Det er et fantastisk flot skue at se soldaterne i uniform gå gennem byen, og så er det en flot gestus, at soldaterne stiller sig tæt på mindestenen for Jimmi (Bøgebjerg Petersen) og Simon (Mundt Jørgensen), der jo faldt for snart 10 år siden, siger borgmesteren.

De to lokale soldater var udsendt til Helmand-Provinsen i Afghanistan, hvor de begge mistede livet i 2010.

- Frihed er noget, vi skal kæmpe for. Men det kommer også med en pris. Vi er de to soldater evigt taknemmelige for deres indsats, og vi glemmer dem ikke. Æret være deres minde, sagde borgmesteren, hvorefter der blev holdt et minuts stilhed.