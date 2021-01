Se billedserie De tre modtagere Forsvarets Påskønnelse for Ekstraordinær Indsats og chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral Torben Mikkelsen ved højtidligheden på fregatten Iver Huitfelt. Foto: Forsvarskommandoen

Flådefolk hædret for at redde livet for fastklemt

Besætning fra fregatten Iver Huitfeldt kom hurtig fastklemt 54-årig chauffør til undsætning på Flådestation Korsør. Tre hædret for særlig indsats.

Slagelse - 22. januar 2021 kl. 08:17 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Undersøgelser af chaufføren på Rigshospitalet viste, at han havde været klinisk død, men var genoplivet af tililende mandskab fra fregatten Iver Huitfeldt, inden ambulance og lægehelikopter kom frem. Den 54-årige chauffør fik klemt hjertet, den ene lunge og brækket et antal ribben, da han skulle køre lastbilens hydrauliske støtteben ind og blev klemt af det hen over sin brystkasse.

