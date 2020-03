Se billedserie Det er ganske gratis at deltage. - Det eneste, jeg ønsker, er, at vi alle kommer stærkere igennem denne periode fysisk - og dermed også mentalt. Specielt for dem, der er vant til at træne - men bestemt også for dem, som ikke har denne gode vane, siger Johnny Reimer.

»Fjern-træning« skal holde gejsten oppe

Slagelse - 17. marts 2020 kl. 10:07 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om træningscentrene er lukkede, behøver man bestemt ikke at undvære sin træning. Det skal bare ske på en lidt anden måde, siger den lokale coach og motivator, Johnny Reimer Glerup, som nu tilbyder gratis »fjern-træning« til alle interesserede.

- Min overbevisning er, at vi må hjælpe dér, hvor vi kan - holde humøret oppe og træningen ved lige. Så kommer vi bedst muligt ud på den anden side af den helt usædvanlige situation, vi står i lige nu, siger Johnny, som i mange år har arbejdet som lokal coach og motivator - blandt andet i Aktivt Velvære i Slagelse. Desuden er han en fast del af det lokale Team Rynkeby-hold.

- Rigtig mange mennesker ved godt, at det er nødvendigt at holde sig i gang - størsteparten af dem får det bare ikke gjort lige nu, fordi fitnesscentret er lukket, eller de ikke kan være sammen med deres træningsmakker, foreningerne er lukket ned og så videre.

Med ved at bruge sin kreativitet - og moderne teknik - kan det sagtens lade sig gøre at få rørt sig - endda »sammen« med andre.

- Vi er jo ikke fysisk sammen, men sammen via nettet, forklarer han.

Johnny Reimer har i weekenden oprettet et »virtuelt« træningslokale, hvor alle med en mobiltelefon i princippet kan deltage.

- Jeg har etableret en gruppe på Facebook, hvor der er live-træning hver dag klokken 10. Træningen bliver naturligvis optaget, så alle har mulighed for at se, gense og træne på et andet tidspunkt, der måske passer en bedre, fortæller han.

Gruppen hedder: »Hold GEJSTEN oppe og TRÆNINGEN vedlige med Reimers Motivationsgruppe«, og den er åben for alle, som er på Facebook.

Træningen foregår ved, at Johnny står hjemme i sin stue og giver gode råd til, hvad man kan bruge af redskaber. Og det er kun fantasien, som sætter grænser. I baggrunden høres heftig motions-musik samtidig med, at Johnny viser, hvordan de forskellige øvelser kan udføres.

Det er Johnnys kone, der optager den én time lange video, som sendes »live« klokken 10 hver formiddag.

Efter træningen gemmes optagelsen, som dermed kan ses på et andet tidspunkt, som måske passer den enkelte bedre.

- Det er bestemt også muligt at køre programmet igennem to eller flere gange, smiler han.

Reimer er meget bevidst om de store ændringer, mange oplever lige nu i en markant ændret verden.

- Vi er jo sociale væsner, og mange vil hurtigt savne de faste rutiner, træningspartnere og alt det sociale, som følger med. Det er måske først nu, det går op for én, hvor meget det betyder, og hvor meget man tager det for givet i hverdagen. Det her er et forsøg på at gøre noget ved det, siger han.

Få timer efter den første video blev lagt på nettet, er der allerede kommet mange billeder og hilsner fra folk, som siger »tak for en god træning« og sender et billede fra deres eget »træningslokale« i hjemmet.

- Vi skal heller ikke underkende den mentale del af stadig at være med i et fællesskab, selv om det lige nu mest foregår via nettet, slutter træneren.