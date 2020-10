I de nye og større lokaler bliver der plads til op til 500 medlemmer, vurderer centerejer Søren Berg. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Fitnesscenter udvider vildt: Satser på at tredoble medlemstal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fitnesscenter udvider vildt: Satser på at tredoble medlemstal

WODwithBERG GYM i Slagelse udvider og flytter ind i nye lokaler efter at have eksisteret i blot et år. Ambitionen er dog fortsat at være et »lille« og »eksklusivt« træningscenter, fastslår ejer, som dog nu får plads til tre gange så mange medlemmer.

Slagelse - 22. oktober 2020 kl. 14:34 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Det startede for et år siden og med et loft på 150 medlemmer. Men på grund af vækst i antallet af netop medlemskaber, udvider fitnesscentret WODwithBERG GYM og flytter ind i nye lokaler fra det nye år.

I dag har fitnesscentret, der ligger på Tjørne Alle i Slagelse, omkring 170 medlemmer, men satser på at kunne blive endnu større i fremtiden.

- Vi oplever en stigende interesse. Men vores tanke har fra start været, at vi ikke vil have flere medlemmer, end vi har kvadratmeter. Det skyldes, at vi gerne vil kunne genkende folk, når de træder ind ad døren. Hos os skal folk ikke bare være et tal eller et nummer i rækken, fortæller centerets ejer, Søren Berg.

Med oprindeligt 180 kvadratmeter har WODwithBERG GYM fra start brandet sig som værende et lille og eksklusivt træningscenter med få medlemmer. Men med den nye placering på Nordvej 11 i Slagelse bliver der plads til op til 500 medlemmer.

I hvert fald, hvis man skal gå ud fra ejerens egen beregning.

Flere udvidelser - Vores areal bliver godt og vel fordoblet, da vi får 350 kvadratmeter gulvplads. Og så får vi 130 kvadratmeter over gulvhøjde (en hems, red.). Så vi ender med at få omkring 500 kvadratmeter, forklarer Søren Berg.

Med den nye ekstra plads følger også udvidelser i form af blandt andet flere holdsale og en fast tilknyttet fysioterapeut. Men selv om WODwithBERG har vokseværk, er stedets ånd fortsat den samme, forsikrer ejeren.

- Vi kommer til at tilbyde noget andet og noget mere, men vi er på ingen måde ved at få storhedsvanvid. Vi bliver bare også nødt til at mærke efter, og når folk synes, at det er fedt, og når vi kan rumme de ekstra medlemmer, så vil vi selvfølgelig gerne det, fastslår han. Artiklen fortsætter efter billedet...

WODwithBERG GYM åbnede i oktober sidste år- men allerede nu udvider træningscentret i Slagelse. Foto: Fleur Sativa

»At rumme medlemmer«, mener Søren Berg helt bogstaveligt. Hos WODwithBERG GYM, hvor medlemmer kan træne både på hold og frit mellem klokken fire og frem til midnat, kender han nemlig alle - og sådan skal det forblive, siger han.

Vil ikke være franchise - Vi skal på ingen måde til at være franchise. Selv om konceptet ville kunne fungere i andre byer, så kommer vi til at koncentrere os om lokalerne her. For os handler det primært om at betale regningerne. Vi skal ikke spinde guld, forklarer Søren Berg og peger på, at for eksempel en flaske vand bliver solgt til indkøbspris og dermed uden fortjeneste.

"(...) uanset, hvem man er, så kender jeg folk. Det er sådan, jeg kan lide det. Og det er også det, som jeg tror, vi vinder medlemmer på."

- Søren Berg, WODwithBERG GYM - Søren Berg, WODwithBERG GYM Da WODwithBERG GYM åbnede første gang i oktober sidste år, var det med ambitionen at skabe et fællesskab snarere end et fitnesscenter. For eksempel SMS'er ejeren i dag derfor til medlemmer, hvis de har været inaktive i mere end to måneder.

For der er ikke noget ved at betale til et medlemsskab, man ikke får noget ud af, mener Søren Berg.

- Der er jo nogle, der måske har en dårlig periode. Men når jeg så lige skriver til dem, så ved de, at jeg er her og ser dem. For uanset, hvem man er, så kender jeg folk. Det er sådan, jeg kan lide det. Og det er også det, som jeg tror, vi vinder medlemmer på, forklarer han.

Skal være trygt at træne Ved siden af at drive WODwithBERG GYM arbejder Søren Berg som personlig træner. Men glæden ved fitness har han ikke altid haft.

Selv har centerejeren nemlig tidligere levet det, han kalder »en usund livsstil« med for lidt motion og for mange dårlige vaner. Artiklen fortsætter efter billedet...

Med den nye placering følger også et nyt, stort udendørs areal, som WODwithBERG GYM vil bruge til blandt andet holdtræninger. På den nuværende placering på Tjørne Alle har man - særligt i skæret af coronavirus - afholdt mange træninger udendørs. Foto: Fleur Sativa

Da han brød med sin livsstil første gang, erfarede han, at det kunne føles utrygt at stå i et træningscenter med lidt for mange kilo på maven og blandt lidt for mange fremmede - og ofte mere trænede - personer end ham selv. Ligesom han erfarede, at træning skal være sjovt.

- Derfor skal vi fortsat være et lille, eksklusivt og trygt træningscenter, hvor vi kender hinanden. For fællesskaber gør både træningen nemmere, rarere og en hel del sjovere, forklarer Søren Berg og uddyber:

- Som tidligere ejendomsmægler har jeg levet en meget overfladisk tilværelse. Dengang opnåede jeg tilfredsstillelse ved at sælge ejendomme til den højest mulige pris, så det skaffede mine kunder den størst mulige portion penge. Men nu opnår jeg i stedet en tilfredshed, når jeg gør en forskel for mine kunder ved at gøre dem glade. Og det kan altså ikke måles i kroner og ører.

Efter planen åbner WODwithBERG GYM i de nye lokaler den 4. januar, hvor Søren Berg og hans kæreste, Mikala Nowicki Nielsen, kan fejre deres fødselsdag, som falder samme dag.