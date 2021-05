I dag skal Folketingets partier mødes for at drøfte brugen af coronapasset. I Loop Fitness Korsør vil man være glad, hvis reglerne ændres til at fungere som en form for kørekort, hvor de ansatte - som Zoe Hansen her - ikke skal kontrollere medlemmer, hver gang de tjekker ind. Som reglerne er i dag, har fitnesscentret nemlig været nødt til at indskrænke åbningstiderne. Foto: Fleur Sativa

Fitnesscenter tvunget til at indskrænke åbningstider på grund af corona-krav

I Loop Fitness Korsør har man været nødt til at indskrænke åbningstiderne for at følge kravet om coronapas. Medlemmerne er dog glade for at være tilbage, lyder det - for særligt har de savnet fællesskabet. Folketingets partier vil nu drøfte brugen af coronapasset.

Slagelse - 17. maj 2021 kl. 09:41 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Normalt har man kunnet træne frit hver dag mellem klokken fem om morgenen til klokken 22 om aftenen. Men i Loop Fitness Korsør har man efter genåbningen måttet indskænke åbningstiderne markant.

Således er der i hverdagene i dag åbent fra klokken otte til klokken 12 og igen fra klokken 15 til klokken 18. Ligesom det lørdag og søndag kun er muligt at træne i tre timer fra klokken ni, og frem til at klokken slår 12.

Det skyldes de nuværende coronarestriktioner om, at medlemmer skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, hver gang de tjekker sig ind.

- Der skal jo stå nogen til at tjekke det. Og det er så blandt andet det, jeg gør, når jeg er på arbejde, forklarer Zoe Hansen, der foruden at byde folk velkommen også arbejder som instruktør og sørger for at afspritte fitnesscentrets maskiner. Senere i dag skal Folketingets partier dog drøfte, om Zoe Hansen fortsat skal kontrollere hver enkelt medlem. Et flertal udenom regeringen ønsker nemlig at placere ansvaret hos den enkelte, så coronapasset fremover fungerer som et kørekort, der kun skal fremvises ved stikprøvekontrol.

I Loop Fitness i Korsør har medlemmer dog taget godt imod coronapasset, siger instruktøren.

Enkelte fastholder medlemsskab i bero Ifølge Zoe Hansen har kun enkelte medlemmer udtrykt utilfredshed over at skulle lade sig teste hver tredje dag for altid at kunne benytte fitnesscentrets faciliteter - eller i hvert fald indenfor den indskrænkede åbningstid. Artiklen fortsætter efter billederne...

Zoe Hansen fra Loop Fitness i Korsør mener, at medlemmer har taget godt imod brugen af coronapasset - på grund af det kan de dog ikke træne lige så ofte, som de plejer. Foto: Fleur Sativa

De indskrænkede åbningstider har heldigvis endnu ikke skabt problemer som eksempelvis øget pres på fitnesscentret. Heller ikke selv om medlemmerne er vendt talstærkt tilbage efter nedlukningen. Foto: Fleur Sativa

De medlemmer, der har været utilfredse, har fået lov til at holde deres medlemsskab i bero, indtil reglerne måske ændres, eller de har modtaget en vaccine, som udløser et coronapas, der ikke udløber efter 72 timer.

- Men generelt er folk gode til at tage coronapasset i brug. De kommer faktisk selv hen og viser det, når de ankommer, så man behøver ikke en gang spørge efter det, fortæller Zoe Hansen, der forklarer det med, at medlemmerne har savnet muligheden for at gå i fitness så meget, at de er næsten villige til hvad som helst. Altså også at få stukket en pind i enten næsen eller halsen hver tredje dag.

Har savnet fællesskabet - Det er særligt fællesskabet, vores medlemmer har savnet. Mange af dem kommer gerne - foruden at træne - og bruger vores caféområde, hvor de kan sidde og få en kop kaffe. Og så snakker de selvfølgelig også en masse, når de sidder på maskinerne, forklarer Zoe Hansen.

Ifølge instruktøren fra den lokale Loop Fitness har de indskrænkede åbningstider endnu ikke skabt problemer som eksempelvis øget pres på fitnesscentret. Heller ikke selv om medlemmerne er vendt talstærkt tilbage efter nedlukningen.

Også afspritningen er der stadig tid til, fortæller hun.

- Vi har jo brugt sprit og haft sprit stående længe før coronavirus, så det er noget, vi har været vant til at bruge, forklarer Zoe Hansen og understreger på den måde, at medlemmer trygt kan træne i fitnesscentret.

Foruden krav om coronapas er det et krav at bære mundbind på fællesarealer samt til og fra omklædning. Er man fritaget for coronapas-ordningen kan man træne i fitnesscentret under samme vilkår som andre.