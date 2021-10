Fitnesscenter har hold til fem-årige: - Træning er for alle

12-årige Benjamin Jones og jævnaldrende Emily Jægerfelt Stevens træner begge fitness hver tirsdag. Det kan de, fordi træningscentret WODwithBERG GYM i Slagelse har et ungdomshold. Om torsdagen kan børn - på et såkaldt børnehold - endda træne med helt ned til fem-års-alderen. Foto: Anders Ole Olsen

I WODwithBERG GYM i Slagelse har man oprettet træningshold for børn helt ned i fem-års-alderen. Et godt initiativ, mener sundhedsekspert og peger på, at flere træningscentre - for eksempel Fitness World - med fordel kunne gøre det samme.

Slagelse - 24. oktober 2021 kl. 11:47 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

- Det er sjovt, fordi man kommer i bedre form og får bedre muskler - og så får man også nogle gode venner.

Sådan siger 12-årige Benjamin Jones, der hver tirsdag træner i WODwithBERG GYM i Slagelse. Træningscentret har nemlig i dag lanceret flere børnehold.

Så om torsdagen kan børn helt ned i fem-års-alderen være med.

Det kaldes »Kids Training« og er ifølge centrets ejer, Søren Berg, opstået på grund af efterspørgsel blandt de forældre, der selv træner i træningscentret.

- Det er vigtigt for mig - og for os - at sige, at træning er for alle. Så længe det er tilpasset det publikum, der er. Vores børnehold er ikke hård, tung træning. Det er sjov træning, som er relaterbart til der, hvor de er, fortæller han.

Bruger sin krop mere På ungdoms- og børneholdet står træningsprogrammet således på alt fra sjipning til løb og øvelser med elastikker og kropsvægt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Benjamin Jones bruger han kroppen markant anderledes i fitness, end han ellers gør. Og så har han fået nye venner, siden han startede i WODwithBERG GYM. Foto: Anders Ole Olsen

Benjamin Jones startede på tirsdags-holdet, der er for 10- til 14-årige, sidste sommer ved siden af sin anden fritidsinteresse: Ridning.

- Det (at træne i fitnesscenter, red.) er anderledes, fordi man skal bruge sin krop mere. Jeg går her for at styrke min core (muskler omkring kropskorsettet, red.), og for også at blive mere sund, fortæller han.

At træningen i fitnesscentret er anderledes end den, man kan få fra andre aktiviteter, er 12-årige Emily Jægerfelt Stevens enig i. Også hun kommer fast hver tirsdag i WODwithBERG GYM og er i dag stoppet til springgymnastik for at prioritere fitnesscentret.

- Jeg synes, det lød spændende og tænkte, at jeg ville bruge min krop på en anden måde, end jeg er vant til. Man presser sig selv på en anden måde, og det kan jeg godt lide, fortæller hun og uddyber:

- Selvfølgelig lavede vi nogle af øvelserne til opvarmning (til springgymnastik, red.), men slet ikke på samme måde.

Pædagog underviser At have børn i fitnesscentret er ikke nyt for træningscentret i Slagelse, der også har et familiehold. Her er børn i alle aldre velkommen i følgeskab med en voksen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Søren Berg, der ejer WODwithBERG GYM mener, at fitness er for alle aldre. Det er en ekspert enig med ham i. Foto: Anders Ole Olsen

- Vores formål er, at børn og unge får et sundt forhold til det at træne - og man kan lave meget træning uden brug af nogen som helst vægt, forklarer Søren Berg, der foruden at eje og drive WODwithBERG GYM også arbejder som personlig træner.

Han håber, at endnu flere vil få øjnene op for de gavnlige effekter, træning har - også for børn.

- Vi har faktisk valgt at sætte priserne markant ned (på børne- og ungeholdene, red.) - fra 250 kroner til 135 om måneden - simpelthen fordi vi meget gerne vil fylde holdene op, så flere får glæden af at træne, fortæller han.

Om tirsdagen underviser Mette Gøth Lindberg de 10- til 14-årige, før hun har et voksenhold. Og her er hun helt bevidst om, at målgruppen er forskellig:

- Som instruktør skal man ikke presse dem (børnene, red.) lige så meget, som man skal med voksne, der måske har sat sig et mål, forklarer instruktøren, der ved siden af instruktørjobbet er i gang med at læse en kandidat i pædagogik.

Ekspert: Det er alletiders - Når man underviser børn, skal man tænke rigtig meget leg ind. Det er vigtigt at tænke på, at børnene kommer her, fordi det er sjovt. De kommer her ikke for at opbygge store muskler, forklarer Mette Gøth Lindberg. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ved siden af sit instruktørjob er Mette Gøth Lindberg i gang med at læse en kandidat i pædagogik. I WODwithBERG GYM underviser hun både børn og voksne. Foto: Anders Ole Olsen

Men er det overhovedet sundt for børn at gå til fitness? Googler man dét spørgsmål, kommer der mange forskellige svar. Nogle af dem fortæller, at det er decideret skadeligt.

Derfor har Sjællandske spurgt en ekspert på området.

Ifølge Morten Zacho, studielektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og medforfatter til bogen »100 myter om motion og vægttab«, er der intet, der tyder på, at fitness er usundt for børn. Tværtimod.

- Indtil for bare 10 år siden var der mange, der troede, det forholdt sig sådan, at fitness og styrketræning hæmmede børns vækst. Men alle undersøgelser og al forskning i dag viser, at det gør det ikke. Faktisk har børn, der træner, stærkere knogler end børn, der ikke gør.

- Den største udfordring i dag er inaktive børn, der sidder med en iPad, fra de er to år gamle, og som spiller Playstation hele deres ungdom. Så det er alletiders, at der er nogen, der laver fitness for børn helt ned i fem-års-alderen. Det, synes jeg.

Bedre end fodbold - Der er jo ikke tale om, at børnene skal lave »squats« med tunge vægtstænger, forestiller jeg mig. Jeg forestiller mig, at træningen er langt mere legende og i øjenhøjde med børnene. Og det er rigtig godt. Artiklen fortsætter efter billedet...

Emily Jægerfelt Stevens er i dag stoppet til springgymnastik - hun vil fortsætte med at træne i træningscenter, når hun bliver voksen, siger hun. Foto: Anders Ole Olsen

Ifølge Morten Zacho er der således kun én ting, forældre bør være opmærksomme på, hvis deres barn ønsker at gå til fitness i stedet for fodbold.

- Der skal altid være en instruktør på. Men faktisk bør forældre være mere bekymrede for at sende deres barn til fodbold, da skadesrisikoen er langt større i boldspil generelt, end den er i fitness, hvor der ikke er samme nærkontakt.

- Men hvorfor har en stor kæde som Fitness World så en aldersgrænse på 14 år? Er det overhovedet fornuftigt?

- Ja, lige her er det fornuftigt, fordi der sjældent er instruktører til stede i Fitness World. I et fitnesscenter er der mange ting, der er lavet til voksne, som børn kan komme til skade på, og derfor er det uansvarligt at lade børn rende frit rundt.

Fitness-kæde kunne også Morten Zacho mener imidlertid, at Fitness World med fordel kunne lade sig inspirere af det lokale fitnesscenter i Slagelse og oprette børnehold. Ligesom kæden i dag tilbyder for eksempel zumba- og yoga-hold.

“Jo flere tilbud, jo bedre. Ellers risikerer vi, at børnene sidder derhjemme og bliver inaktive. Og det er langt værre”

- Morten Zacho, studielektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet Morten Zacho, studielektor på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet - Det synes jeg faktisk, at de (Fitness World, red.) skulle kigge noget mere på at gøre. Jo flere tilbud, jo bedre. Ellers risikerer vi, at børnene sidder derhjemme og bliver inaktive. Og det er langt værre, siger Morten Zacho.

Heller ikke til spørgsmålet om børns forhold til krop og kost har sundhedseksperten nogen forbehold, når det kommer til at introducere dem tidligt til fitness-miljøet.

- Det, som man ved, det er, at sociale medier er med til at forvrænge børns selvbillede i forhold til deres kroppe. Så fitnesskulturen uden sociale medier ville ikke udgøre et problem. Faktisk viser det sig, at jo bedre form, børn er i, jo bedre selvopfattelse har de.

- Det er altså i stedet Playstation-generationen - og ikke de børn, der bevæger sig - vi skal være bekymrede for, får en forvrænget selvopfattelse, fastslår Morten Zacho.