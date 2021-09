Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri hørte noget om, hvordan man på RGS griber rensningen an. - Vi har ikke en »smoking gun« og peger på RGS og siger, det helt sikkert er deres skyld, siger politisk rådgiver i foreningen efter besøget. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fiskeriforening og RGS i dialog Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Fiskeriforening og RGS i dialog

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har været inviteret til et møde med RGS Nordic i Stigsnæs. Det er godt at snakke sammen, lyder det fra foreningen, men der er stadig bekymring over færre fisk i havet ved Agersøsund.

Slagelse - 23. september 2021 kl. 09:41 Af Anna Gudmann Hansen Kontakt redaktionen

Det er altid godt at snakke sammen - også selvom det ikke rykker på noget. Det tyder det i hvert fald på, hvis man spørger Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

Onsdag den 8. september var Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri inviteret til et møde med virksomheden RGS Nordic, der i Stigsnæs har et anlæg til rensning af industrispildevand.

Hanne Lyng Winter er politisk rådgiver og biolog i foreningen. Hun fortæller, at det var RGS, der inviterede foreningen til et møde om deres praksis.

- Det sagde vi selvfølgelig ja til, siger hun til Sjællandske 14 dage efter, mødet blev afholdt.

Færre fisk Sjællandske har tidligere skrevet om den kritik, der er blevet rettet mod RGS Nordic.

Hos RGS Nordic på Stigsnæs renser man store mængder olieholdigt spildevand fra Norge og udleder det rensede spildevand til Agersøsund - og det har skabt frustration for mange lokale, der kæder udledningerne sammen med, at der efterhånden er meget langt mellem fiskene i Agersøsund.

Det kæder man også sammen i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. Dog tilføjer Hanne Lyng Winter:

- Herfra, hvor vi står, kan vi selvfølgelig ikke hundrede procent sige, at det er RGS, der er skyld i, at der ikke er nogle fisk, men det er det, fiskerne oplever. Der er kommet færre og færre fisk, og det problem er bare blevet forværret, siger hun.

Nu blev foreningen altså inviteret til et møde, hvor der kunne læres mere om, hvordan RGS Nordic griber rensningen af spildevandet an.

- Det er ikke, fordi vi bare tænker, »nu er alt godt, nu har vi ro i maven« og synes, der ikke er noget problem, men det er jo altid godt at snakke sammen, siger Hanne Lyng Winter.

Ikke mere rolig på fiskernes vegne Hanne Lyng Winter fortæller, at det ikke er, fordi foreningen mener RGS ikke overholder de regler, de skal.

- På fiskernes vegne er jeg ikke blevet mere rolig (i forhold til en lavere mængde fisk, red.) men jeg kan godt se, at RGS har en fin fabrik og lever op til alt det, der skal være. Men det er jo ikke sikkert, at lovgivningen er rigtig, siger hun.

- Vi har ikke en »smoking gun« og peger på RGS og siger, det helt sikkert er deres skyld.

Alligevel forholder foreningen sig kritisk over for situationen, og Hanne Lyng Winter fortæller, foreningen vil følge udvikling.

Afslag fra Miljøstyrelsen RGS renser blandt andet borevand fra Norge i forbindelser med olieboringer.

I juni 2021 skrev Sjællandske, at Miljøstyrelsen, der godkender de ansøgninger, RGS Nordic sender for at få lov til at rense blandt andet borevandet fra Norge, havde afvist en af de ansøgninger. Det gjorde Miljøstyrelsen med henvisning til, at Norge selv har kapacitet til at rense vandet.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri skriver selv, at foreningen er en »fiskeriforening for de fiskere, der fisker med de skånsomme redskaber garn, snurrevod, ruser, tejner og kroge.

Foreningen havde stiftende generalforsamling i november i 2014, og blev dannet fordi kystfiskerne manglede en forening, der varetog det skånsomme kystfiskeris interesser.«