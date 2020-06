Det kræver mere og mere tålmodighed at fange fisk i Agersø Sund. Det store spørgsmål er hvorfor? Nu skal svaret findes. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Fiskene er forsvundet fra stort sund: Nu skal årsagen findes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fiskene er forsvundet fra stort sund: Nu skal årsagen findes

Slagelse - 23. juni 2020 kl. 15:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At få en fisk på krogen i Agersø Sund er ikke let - og efter forlydende kræver det stadig større tålmodighed, da antallet af fisk i det lokale farvand er faldet.

Men hvorfor det er tilfældet, er det store spørgsmål, som i den seneste tid har blæst i vinden.

Og hvor manges øjne automatisk er blevet rettet mod den lokale industri, som for eksempel det biologiske rensningsanlæg RGS Nordic, der til daglig renser industrispildevand i Askelunden på Stigsnæs, skal der nu et mere nuanceret syn for sagen ifølge Slagelse Kommune.

Årsagen skal findes Her besluttede økonomiudvalget nemlig forleden at øremærke 100.000 kroner til at kigge årsagerne til den reducerede fiskebestand efter i sømmene.

Det bliver miljø-, plan- og landdistriktsudvalget, der i samarbejde med forvaltningen og flere eksterne parter skal stå bag en faglig vurdering, der i sidste ende forhåbentlig vil kunne af- eller bekræfte, om RGS Nordic er årsagen til den reducerede fiskebestand i Agersø Sund og de omkringliggende vådområder.

Undersøgelsen bliver hilst velkommen hos RGS Nordic, der gerne vil gøre op med både »hetz og sejllivede myter«, som det tidligere er blevet beskrevet i Sjællandske.

Vidt omkring Udover at udledningen fra RGS Nordic og øvrig industri på Stigsnæs vil blive gransket, vil også udledningen fra Agersø Havbrug samt SK Forsyning, der håndterer spildevand i Slagelse Kommune, blive en del af undersøgelsen, hvis det står til Venstre, der også gerne ser, at de 100.000 kroner skal række til en undersøgelse af skadelige historiske aflejringer på havbunden, af fiskenes yngleområder samt påvirkningen fra blandt andet trawlfiskeri, der i dag er forbudt.

Hos SF går ønsket hos Jørgen Grüner mere i retning af en undersøgelse af udledning af kvælstof, ligesom borgmester John Dyrby (S) gerne ser, at pengene i sidste ende også munder ud i konkrete tiltag, der i fremtiden kan øge fiskebestanden i kommunens lokale farvande.

Håbet er også fra borgmesterens side, at eksterne parter som for eksempel Korsør Havn, RGS Nordic, SK Forsyning samt Næstved Kommune vil være imødekommende over for både at deltage samt bidrage økonomisk til undersøgelsen.