50-årige Thomas Stuhr har ejet »Fiskehuset ved broen« siden den 1. august 2000. To købere er klar til at betale købspisen. Foto: Helge Wedel

Fiskehuset til salg og på vej væk fra Korsør

Noget af Korsør Havns dna står til at forsvinde. I generationer har der - først på indersiden - og nu på ydersiden af Halsskovbroen ligget et flydende fiskehus, hvorfra der er solgt friske fisk.

En årelang fiskehistorie med et flydende fiskehus ved Halsskovbroen ser ud til at slutte. Borgmester begræder situationen og vil drøfte sagen i havnebestyrelsen på mandag. Ejeren Thomas Stuhr føler, at havnens husleje er konkurrenceforvridende.

