Se billedserie Thomas Stuhr er den ene ejer af Fiskehuset ved Broen. Havnedirektør Jimmi Jørgensen kontakter nu ejerne med henblik på at drøfte den årlige husleje på 43.000 kroner. Foto: Helge Wedel

Fiskehuset med tre års underskud

Slagelse - 18. december 2019 kl. 06:08 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Underskriftindsamling på Facebook. Havnedirektør tager kontakt til ejerne af Fiskehuset ved Broen med negativ egenkapital på 444.000 kroner. Artikel brugt ulovligt.

Siden Sjællandske i lørdags skrev, at en del af Korsør Havns dna gennem generationer i skikkelse af det flydende fiskehus ved Halsskovbroen angiveligt bliver solgt til en fremtidig plads i enten Helsingør Havn eller Bønnerup Havn nord for Grenaa, har reaktionerne været mange.

Flest båret af ærgrelse over udsigten til at miste et af Korsørs unikke vartegn i havnen for både lokale og turister.

På foranledning af borgmester og havnebestyrelsesmedlem John Dyrby Paulsen (S) drøftede havnebestyrelsen fiskehuset på det ordinære bestyrelsesmøde mandag, fordi den ene ejer Thomas Stuhr mente, at en årlig husleje på 43.000 var konkurrenceforvridende, når et konkurrerende fiskesalg med hus på kajen i fiskerihavnen kun betaler 5000 i årlig husleje. Han ejer Fiskehuset ved Broen sammen med Kasper Foldby.

- Det blev aftalt, at havnedirektør Jimmi Jørgensen tager kontakt til fiskehusets ejere for at drøfte huslejen, som naturligvis skal være fair, siger John Dyrby Paulsen, der også personligt er ærgerlig over udsigten til en Halsskovbro uden tilhørende flydende fiskehus.

Underskud seneste tre år Om en nedsat husleje vil være nok til at bevare det flydende fiskesalg er uvist. Økonomisk er der nemlig strid modvind.

Af regnskaberne for anpartsselskabet bag Fiskehuset ved Broen fremgår, at både 2016, 2017 og 2018 er endt med underskud på omkring et par hundrede tusinde kroner. Den negative egenkapital er vokset fra minus 60.000 kroner i 2016 til minus 444.000 kroner i 2018.

Fiskehuset er sat til salg for 1,7 mio. kr. inklusiv ponton med spisepladser, rygeovn og toilet.

Underskrifter samles ind Den lokale aktivist på Facebook Peter Søgaard Jensen satte efter nyheden i Sjællandske lørdag en underskriftindsamling i gang søndag eftermiddag på Facebook med hensigten at vise opbakning til, at fiskehuset helst skal blive i Korsør.

Negative ytringer om underskriftindsamling

- Der er kommet omkring 400 underskrifter, siger Peter Søgaard Jensen tirsdag ved frokosttid til Sjællandske. Det er han godt tilfreds med, selv om der også er negative ytringer om initiativet. Christian Mortensen mener således, at det mere handler om, at Peter Søgaard Jensen skal iscenesætte sig selv.

- Måske de bare vil have lov til at sælge deres butik, som så mange andre, sælger deres butik. Helt ærligt - hvad nogle ikke gør for at gøre opmærksom på sig selv, skriver Christian Mortensen med den afsluttende konklusion »verdens mest useriøse underskriftindsamling på verdens mest useriøse grundlag«.

Ulovlig brug af betalings-artikel

Peter Søgaard Jensen har ikke kun sat en underskriftindsamling i gang. Han har også kopieret Sjællandskes oprindelige nyhedsartikel fra i lørdags og bortset fra sidste afsnit lagt kopi af artiklen ud på Facebook-gruppen »Korsør lige nu« med næsten 10.000 medlemmer.

- Ved du godt, at du har taget en plus-artikel bag en betalingsmur fra sn.dk/slagelse, som ikke abonnenter skal betale for at læse, og lagt den gratis ud på Facebook. Det svarer til, at du gik ned i fiskehuset og tog nogle fisk uden at betale og delte dem ud, fordi du synes, at det er sundt at spise fisk.

- Jeg troede godt, man måtte lægge en artikel ud i en Facebookgruppe, siger Peter Søgaard Jensen.

Han får forklaret ophavsretten og den klare ulovlighed, det er at stjæle noget, der koster penge, hvorefter han lover fremover at tage vejledningen til efterretning.