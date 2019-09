Henriette og Kurt Hansen er fortsat glade for at drive fiskehus i Skælskør, men alle problemerne omkring brand, erstatning og genopbygning havde de gerne været foruden. Arkivfoto: Solveig Hansen

Fiskehus kæmper for overlevelse

Slagelse - 10. september 2019 kl. 12:00 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At en enkelt begivenhed kan være livsændrende kan Kurt og Henriette Hansen, der er synonym med Skælskør Fiskehus i den grad skrive under på. For halvandet år siden nedbrændte fiskehuset, og tiden siden har kun været op ad bakke for parret, der er ved at være kørt godt sur i administrativt ævl og kævl.

- Vi kan simpelthen ikke forstå, at noget, som vi er helt uden skyld i, skal blive ved med at hænge som en sort sky hen over hovedet på os, siger Henriette Hansen, der på linje med Kurt Hansen mest af alt bare gerne vil have fred og ro til at drive deres fælles forretning.

- Vi elsker vores forretning og vores kunder, og vi har en god og sund forretning, men nu er vi ved ikke længere at kunne holde skindet på næsen, siger Henriette Hansen.

Først var der erstatningsmæssige kontroverser mellem Henriette og Kurt Hansen som forpagtere og bortforpagter Jørgen Ibsen, så var der problemer i forhold til genopbygningen af fiskehuset - blandt andet i forhold til sikkerhedsforanstaltninger, og senest har Kurt og Henriette Hansen fået meldingen om, at deres forsikringsselskab insisterer på at fuldføre byggeriet af fiskehuset, selv om det i sidste ende ikke vil blive godkendt til fødevarer.

En melding, der i yderste konsekvens kan betyde en ende på Skælskør Fiskehus, da det i følge Henriette Hansen, betyder, at der nu står et halvfærdigt fiskehus, der ganske vist vil blive bygget færdig, selv om Fødevaregruppen under Fødevarestyrelsen på forhånd har meddelt at, de uanset hvad, ikke kan godkende fiskehuset til fremtidig salg af fødevarer.

- Vores kunder spørger os jo tit, hvordan det går, og vi forsøger at være optimistiske, siger Henriette Hansen, der sammen med Kurt Hansen som en vej frem valgte selv at købe fiskehuset per 1. juli i år. En beslutning, som de nu er bange for ikke var den rigtige.

Til at udrede de mange forviklede tråde i sagen arbejder mediator Michael Johst stadig i kulissen på vegne af Kurt og Henriette Hansen.

- Vi vil egentlig bare fortælle vores kunder, at vi gør, hvad vi kan, og at vi er dybt taknemmelige for deres daglige støtte i butikken, siger Henriette Hansen.

