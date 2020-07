Fiskedebut for minister gav hornfisk på krogen

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) besøgte for første gang Halsskov Rev og fik bid, da han sendte for en million kroner lystfiskegrej på ti trailere ud til hele Danmark.

Ministerbesøget markerede, at der nu sendes lystfiskerudstyr for en million kroner ud til hele Danmark. 20 fiskesæt med stænger, blink, flod, kroge og net placeret i hver sin trailer under navnet »Fiskeriekspressen - fiskeri for alle«.

- Her er godt nok flot - og sikke et skønt hus, kom det spontant fra fiskeriminister Mogens Jensen (S), da han for første gang i sit 56-årige liv torsdag eftermiddag besøgte Halsskov Rev, som han nåede i ministerbilen af mærket Mercedes.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her