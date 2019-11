Denne tegning viser, hvordan der skal bygges haller til de nye aktiviteter. Der afsættes også plads til en eventuel nordlig omfartsvej på arealet.

Firma-udvidelse ved drikkevandsområde gav stor debat

Slagelse - 27. november 2019 kl. 06:01 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

16-15 afstemninger ses ofte i byrådet, med flertallet bag borgmester John Dyrby Paulsen som den vindende part.

Men på mandagens byrådsmøde blev posen for alvor rystet, da der skulle stemmes om en lokalplan, som vil tillade udvidelse af Miljøcenter Slagelse på den tidligere Enggården på Kalundborgvej nord for Slagelse.

Her var spørgsmålet, om byrådet skulle sige ja til udvidelse af en virksomhed, der blandt andet håndterer spildevandsslam og bioaffald, når den ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Det spørgsmål splittede de normale blokke. Dansk Folkeparti og den radikale Troels Brandt stemte pludselig sammen med SF, Enhedslisten og syv fra den socialdemokratiske gruppe, mens Venstre stemte sammen med fem socialdemokrater, blandt andre borgmester John Dyrby Paulsen, og Villum Christensen fra Liberal Alliance.

På tilhørerpladserne prøvede en noget spændt Willy Jensen, indehaver af Slagelse Miljøcenter, at finde ud af, hvordan den endelige afstemning ville gå.

Og den gik til hans store tilfredshed firmaets vej.

Summa summarum blev nemlig, at 16 stemte for: Venstres 10 mandater, Villum Christensen fra LA samt socialdemokraterne John Dyrby Paulsen, Lis Tribler, Steen Olsen, Anne Bjergvang og Britta Huntley.

Imod stemte DF, SF, Enhedslisten, den radikale Troels Brandt samt socialdemokraterne Ali Yavuz, Sofie Janning, Unnie Oldenburg, Jørgen Andersen, Flemming Erichsen, Anders Nielsen og Jimmi Jørgensen.

Forud var gået en lang debat, der blev indledt af formanden for miljø, plan og landdistriksudvalget, Jørgen Grüner (SF).

Han gjorde opmærksom på, at udvalget tidligere på året netop har taget en principbeslutning om, at man ikke bør udvide virksomheder, der ligger i områder, hvor der kan være risiko for nedsivning til drikkevandet.

- Det gælder for syv procent af arealet i kommunen, at lerlaget er så tyndt, at der er en risiko. Og det er præcist sådan en virksomhed vi har at gøre med her, sagde Grüner.

Han stillede ændringsforslag om, at virksomheden derfor blev bedt om at udvide et andet sted.

Sagen har givet anledning til en del indsigelser og klager fra naboer.

Sofie Janning (S) fandt det uhensigtsmæssigt, at virksomheden søgte om udvidelse af deres aktiviteter i nærheden af drikkevandsinteresser.

- De håndterer og opbevarer slam, bioaffald og byggeriaffald, hvilket kræver en masse tung trafik med lastbiler og landbrugsmaskiner. Det må give risiko for forurening i forbindelse med lækage fra maskiner, udslip af slam og bioaffald, samt fejlagtigt sorteret affald fra forbrugerens eller virksomhedernes side, sagde Sofie Janning.

Hun gjorde også opmærksom på, at en børneinstitution samt flere parcelhuse er på vej i nærheden, og så undrede hun sig over, at en vold, der skulle have været etableret for 10 år siden, først nu er ved at blive etableret.

Anne Bjergvang (S) gjorde opmærksom på, at det virksomheden beskæftiger sig med ikke er en grundvandstruende aktivitet.

Flere fremførte også, at virksomheden udfører et arbejde, som skal gøres, nemlig at behandle skrald fra kommunens borgere.

Knud Vincents (V) sagde, at han tog de mange protester fra naboer alvorligt, ligesom han anerkendte, at man skal passe på grundvandet.

- Men vi må også se på, at det er nødvendigt med virksomheder, der skaber arbejdspladser her i kommunen. Det er det, vi skal leve af, sagde Knud Vincents som begrundelse for, at Venstre stemte ja.

Vilum Christensen (LA) sagde, at et forslag om at lade firmaet udvide et andet sted, var det samme som at sige nej.

Henrik Brodersen (DF) mente, at man skulle tage hensyn til grundvandet, og derfor sagde han og DF fra overfor udvidelsen. Han ville dog ikke være med på Jørgen Grüners ændringsforslag om en flytning.

Willy Jensen glædede sig over resultatet og mindedes, hvordan han i sin tid var kommet ud til Enggården med sin slamsuger fra Slagelse Kloakservice og havde hørt, at den var til salg. Hvorefter han købte den og opbyggede Miljøcenter Enggården, som nu skifter navn til Slagelse Miljøcenter.

Virksomhedens primære aktiviteter er håndtering og opbevaring af spildevandsslam, omlastning af husstandsindsamlet bioaffald, samt andre entreprenørvirksomheds-relaterede aktiviteter. Virksomhedens udvidelsesmuligheder er ved at være udtømte. For at sikre virksomhedens fortsatte udvikling med mulighed for håndtering af papir og glas samt byggeaffald, har virksomheden ønsket at aktivere området mellem den eksisterende virksomhed og Slagelse by.

Med lokalplanen gives mulighed for opmagasinering af klasse 1 og 2 jord til kartering, fejesand, bygge- og anlægsaffald og slam, håndtering af papir og glas, sortering af byggeaffald såsom plastic, træ, gips og murbrokker.

Afvanding af pladser skal ske på en måde, så der ikke er risiko for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet. Der skal være tæt belægning, hvor der foregår aktiviteter, der kan medføre spild, udsivning eller udvaskning af forurenende stoffer.