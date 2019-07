Fra 2009 til 2011 oplagrede virksomheden DVS Holding ApS, ulovligt spildevand hos norske selskaber - og endte med at lade andre rydde op efter sig. Manden bag firmaet, Lars Kastholm, ejer i dag 30 procent af Flux Water, der netop har udledt ulovligt insektgift til to å'er i Slagelse. Læs her, hvordan han engang efterlod affald i Norge. Foto: Arne Svendsen

Firma udledte insektgift: Sådan efterlod ejer også affald i Norge

Sådan fortæller Martin Larsen, der i 2015 advarede SK Forsyning mod at leje et areal ud til virksomheden Flux Water i Slagelse, som for nylig har ledt farligt og forbudt insektgift ud i Jernbjerg Å og videre til Tude Å.

- Da jeg hørte, at han ville leje sig ind hos SK Forsyning i Slagelse, kørte jeg direkte ud og fortalte, at de var ved at lukke ræven ind i hønsegården.

