En ansats fald fra fem meters højde skal ramme sjællandsk stilladsfirma, der i øvrigt ikke har overholdt regler for opsætning og nedtagning af stilladser, på pengepungen, mener anklagemyndigheden.

Firma står til stor bøde efter uhyggelig faldulykke

Slagelse - 24. august 2021 kl. 14:44 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

Et nordvestsjællandsk stilladsfirma står til bøder for samlet en halv million kroner, hvis Retten i Næstved kender virksomheden skyldig i at have overtrådt arbejdsmiljøloven.

Under moderniseringen af boligkvarteret Ærøvej i Slagelses sydby har firmaet i 2019 undladt at sikre, at ansatte ikke kom til skade under arbejdet, mener anklagemyndigheden ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I et tilfælde på byggepladsen er en mand faldet ned fra cirka fem meters højde og har i sit fald ramt to afstivere »med alvorlig personskade til følge«, som det lyder i anklageskriftet. Det kostede manden tre brud på bækkenet, en forstuvet hofte og konstante smerter i det ene skulderblad.

Firmaet tiltales for ikke at have planlagt arbejdet, så det kunne udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Eksempelvis var der ingen opskydelige rækværker, »der kunne sikre mod nedstyrtning«, som det hedder, hvilket i sagen om faldulykken fra den 8. juli 2019 kan koste firmaet 320.000 kroner i bøde.

Endnu en klækkelig bøde kan vente, idet der tre uger efter uheldet heller ikke var sat rækværker op, selv om de stod på byggepladsen. En uge efter igen konstaterede myndighederne endnu engang, at der ikke var sat noget i værk for at hindre nedstyrtningsfare. Det skal firmaet bøde yderligere 200.000 kroner for, mener anklageren.

Sagen skulle være afsluttet i sidste uge, men fordi det har trukket ud, og et vidne fortsat mangler en tur i skranken, ventes dommen først at falde den 13. oktober.